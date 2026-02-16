Slušaj vest

Snimak je još jednom pokazao koliko je brz i precizan japanski sistem ranog upozoravanja, koji građanima daje dragocene sekunde da se zaštite pre nego što stignu najjači udari.

Japanski sistem za rano upozoravanje na zemljotrese funkcioniše tako što mreža hiljada seizmografa detektuje prve, brže P-talase i odmah izračunava lokaciju i jačinu potresa. Upozorenje se zatim automatski šalje putem mobilnih telefona, televizije i drugih kanala, često pre dolaska razornijih S-talasa koji izazivaju najveću štetu.

Ovaj sistem, koji je u širokoj upotrebi od 2007. godine, može da pruži od nekoliko sekundi do oko jednog minuta vremena za reakciju, što je dovoljno da ljudi potraže zaklon, zaustave vozove ili isključe osetljive industrijske procese.

Stručnjaci ističu da upravo te kratke, ali presudne sekunde značajno smanjuju broj žrtava i materijalnu štetu, zbog čega se japanski model smatra jednim od najnaprednijih i najpouzdanijih sistema ranog upozoravanja na svetu.

Ovakvi snimci nisu stvar sreće, već dokaz koliko tehnologija, infrastruktura i stalna spremnost mogu da naprave razliku kada je svaka sekunda važna.