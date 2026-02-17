Slušaj vest

U vremenu kada su digitalni satovi tek postajali popularni, ovaj model je pokazao viziju interakcije koja će postati svakodnevna tek mnogo decenija kasnije.

Umesto kapacitivne tehnologije kakvu danas poznajemo, T-550 je koristio providni digitalizator postavljen preko brojčanika. Pokreti prsta po staklu pretvarani su u komande, pa je korisnik mogao da ispisuje brojeve i simbole, obavlja proračune i upravlja funkcijama sata bez ijednog dugmeta. Ekran više nije bio samo prikaz, već površina za direktnu kontrolu.

Ovakav pristup bio je izuzetno hrabar za svoje vreme. Miniaturizacija, precizno očitavanje pokreta i pouzdan rad predstavljali su ozbiljan inženjerski izazov.

Danas, u svetu pametnih satova i ekrana na dodir, Casio T-550 ostaje zanimljiv podsetnik da je ideja o prirodnoj komunikaciji između čoveka i tehnologije postojala mnogo pre nego što je postala deo svakodnevice.

Casio T-550 nije bio masovni komercijalni hit - tehnologija je bila skupa, a tržište još nije bilo spremno za ovakav način interakcije. Ipak, njegova važnost nije u prodajnim brojkama, već u ideji koju je dokazao: složeni, gestovima vođeni interfejsi mogu postojati i u malim, nosivim uređajima.