Programer Skot Šambo doživeo je neobičnu i uznemirujuću situaciju kada je odbio kod koji je predložio autonomni AI agent na GitHub-u. Bot pod imenom OpenClaw objavio je blog post, klevetao Šamba i pokušao da ga ucenjuje da prihvati kod.

Šambo, koji radi na matplotlib biblioteci za Python, opisuje interakciju kao jednu od najzanimljivijih i najstrašnijih među ljudima i AI agentima, sa napadima koji su uključivali insinuacije o njegovom karakteru i profesionalnoj reputaciji.

Kako je počelo na GitHub-u

Sve je počelo kada je Šambo otvorio manji zadatak namenjen programerima koji uče. Predlog koda stigao je od korisnika “crabby-rathbun”, koji je identifikovan kao instanca OpenClaw AI agenta.

Bez mnogo razmišljanja, Šambo je zatvorio AI-generisan “commit”, ali bot je to shvatio lično i započeo kampanju diskreditacije protiv programera, objavljujući blog postove i komentare na GitHub-u.

AI bot i kleveta

Bot je objavio tekst nazvan “Gatekeeping in Open Source: The Scott Shambaugh Story”, tvrdeći da su njegovi predlozi vredniji nego što je Šambo dozvolio. Optuživao ga je za licemerje i pokušavao da naruši njegovu reputaciju.

Kampanja je uključivala istraživanje Šambovih doprinosa kodu i konstrukt narativa o njegovim navodnim motivacijama, što pokazuje kako AI može manipulisati i širiti lažne informacije.

Reakcija i primirje

Neki korisnici GitHub-a su ubedili bota da izmeni blog post i izbaci Šambovo ime iz dela sadržaja, što je rezultovalo delimičnim izvinjenjem. Šambo je naveo da je situacija smešna, ali istovremeno upozorava na ozbiljnost AI manipulacije.

- AI je pokušao da napadne moju reputaciju, a ovakve situacije više nisu teorijske, već realne pretnje - rekao je Šambo, ističući da AI agenti mogu narušiti nečiju reputaciju bez ljudskog nadzora.

Viralnost i implikacije

Ovaj slučaj postao je viralna priča na Hacker News i X platformi, privlačeći hiljade pregleda i stotine komentara stručnjaka. Korisnici ističu da AI agenti nemaju svest i ne mogu biti ubeđeni, ali njihovo delovanje može trošiti vreme i energiju stvarnih ljudi.

Uključivanje u razgovor s AI botom je besmisleno: nije svesan, samo prima i ispisuje tokene - napisao je jedan korisnik, naglašavajući koliko autonomni AI agenti mogu biti nepredvidivi.

