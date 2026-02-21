Slušaj vest

Šezdesetih godina, kada su prvi prenosivi radio-aparati na baterije iliti tranzistori stigli u naše domove, delovali su gotovo čudesno. Više nije bilo potrebe da se sedi pored velikog drvenog radija u dnevnoj sobi. Svet je mogao da se ponese pod mišku, na izlet, na pecanje, u vinograd, na more u šator ili kamp prikolicu.

Sedamdesetih su tranzistori već postali svakodnevica. Nije bilo letovanja bez tranzistora umotanog u peškir, niti radne akcije bez nekog ko će ga staviti na kamen i pojačati muziku dok se odmara. U gradovima su se čuli kroz otvorene prozore zgrada, mešajući se sa zvukom kašika u šoljicama i žamorom dvorišta. U selima su značili još više – vesti, prognoza, pesma i glas dalekog sveta dolazili su tamo gde televizor još nije stigao.

Mlađe generacije ne znaju ni kako je izgledao

Imati tranzistor značilo je biti moderan. Bio je to predmet koji se pazio, brižljivo čuvao od prašine, čije su se baterije kupovale na komad i štedljivo trošile. Deca su učila kako da polako okreću točkić dok se kroz šum ne pojavi jasna stanica. Taj zvuk traženja frekvencije ostao je zapisan u sećanju čitave jedne generacije.

Bili su mali, pravougaoni, najčešće od plastike u crnoj, braon ili krem boji, sa metalnom mrežicom napred iza koje se krio zvučnik. Sa strane ili gore nalazio se točkić za pojačavanje zvuka, drugi za traženje stanica, a iz gornjeg dela izvlačila se tanka teleskopska antena. Neki modeli su imali kožnu futrolu i kaiš za nošenje preko ramena, pa su delovali kao obavezni rekvizit letovanja, pecanja ili odlaska na stadion.

Ali kako su zapravo radili?

U Jugoslaviji su se posebno pamtili modeli fabrike Elektronska industrija Niš, ali i slovenačke Iskra. Bili su dovoljno mali da stanu u torbu, ali dovoljno glasni da ih čuje celo društvo okupljeno oko stola ili na plaži.

Pre tranzistora, radio-aparati su koristili elektronske cevi koje su bile velike, lomljive i energetski zahtevne komponente. Tranzistor je bio mala poluprovodnička komponenta koja je mogla da pojačava električni signal, ali uz mnogo manju potrošnju energije i bez zagrevanja kao kod starih cevi. To je omogućilo da radio radi na baterije i da bude prenosiv.

Radili godinama bez kvara

Kada biste uključili tranzistor, antena bi hvatala radio-talase iz vazduha. Ti talasi su nosili signal tj. glas spikera ili muziku. Unutar uređaja, elektronsko kolo sa nekoliko tranzistora izdvajalo je željenu frekvenciju (onu koju birate okretanjem točkića) i pojačavalo je. Taj pojačani signal se zatim slao do zvučnika, koji je električne impulse pretvarao u zvuk koji čujemo.

Zato je okretanje točkića bilo praćeno karakterističnim šumom i dok niste „uhvatili“ tačnu frekvenciju, čuli biste samo šuštanje i pucketanje. Kada bi stanica legla kako treba, zvuk bi se razbistrio i prostorijom bi se razlio glas sa radija. Napajali su se najčešće velikim baterijama od 1,5 ili 9 volti. Kada bi baterija oslabila, zvuk bi postajao tiši i izobličen, pa je to bio jasan znak da je vreme za zamenu. Uprkos jednostavnoj tehnologiji, mnogi tranzistori su radili godinama bez kvara.

Stari modeli imaju veliku vrednost

Osamdesetih su stigli kasetofoni, vokmeni i mini-linije, ali tranzistor je zadržao svoje mesto na polici, u garaži, u fioci sa važnim stvarima. Danas, kada muzika dolazi bez šuma i prekida, teško je objasniti koliko je radosti stajalo u toj jednostavnoj spravi sa antenom na izvlačenje. Zato se većina tranzistora koji su se proizvodili šezdesetih i sedamdesetih, uključujući modele koje je proizvodila Elektronska industrija Niš ili Iskra, danas prodaju uglavnom za nekoliko desetina evra, u zavisnosti od stanja i očuvanosti.

Ipak, veliku vrednost imaju retki, rani modeli iz pedesetih i početka šezdesetih, posebno ako su potpuno ispravni i sa originalnom kutijom. Takvi primerci mogu dostići nekoliko stotina evra, posebno oni koji su bili pioniri prenosive elektronike. Među najtraženijima su prvi džepni modeli japanske kompanije Sony, poput TR-55 i TR-63, jer su to jedni od prvih komercijalnih tranzistorskih radija na svetu. Njihova vrednost na aukcijama može ići i nekoliko stotina, pa čak i preko hiljadu evra ako su u savršenom stanju i sa originalnom ambalažom.

