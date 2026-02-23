Slušaj vest

Jedna kineska influenserka našla se u centru pažnje nakon što joj je tokom lajv prenosa iznenada otkazao beauty filter, na kratko otkrivši njen prirodan izgled. Prema navodima koji kruže društvenim mrežama, nakon tog trenutka izgubila je čak 140.000 pratilaca.

Snimak incidenta postao je viralan na platformama poput X i Instagram, gde korisnici masovno dele isečak iz prenosa. U videu se vidi kako influenserka vodi uobičajenu lajv sesiju, kada filter iznenada "puca" i na nekoliko sekundi nestaje.

U tom trenutku pojavljuje se njeno prirodno lice, sa realnom teksturom kože i toplijim tonom tena. Samo nekoliko sekundi kasnije, filter se ponovo aktivira i vraća "ispeglan" izgled - svetliju kožu, krupnije oči i užu vilicu, karakteristike tipične za popularne beauty filtere.

Ostala smirena uprkos šoku

Iako je situacija mogla da izazove paniku, influenserka je ostala pribrana. Popravila je kosu, nasmešila se i nastavila lajv kao da se ništa nije dogodilo. Upravo ta reakcija dodatno je podstakla komentare - jedni su je pohvalili zbog profesionalnosti, dok su drugi kritikovali oslanjanje na jake filtere.

Tvrdnje da je izgubila 140.000 pratilaca gotovo odmah nakon incidenta još nisu zvanično potvrđene, ali se taj broj uporno ponavlja u objavama na društvenim mrežama.

Industrija filtera pod lupom

Mnoge kineske influenserke svakodnevno emituju višesatne prenose na platformama poput Douyin, kineskoj verziji TikToka. Tokom tih sesija komuniciraju sa publikom, pevaju, igraju, razgovaraju ili promovišu proizvode.

Beauty filteri su standard u toj industriji. Oni povećavaju oči, zaglađuju kožu, izoštravaju crte lica i stvaraju "lutkasti" izgled. Za mnoge kreatore sadržaja takvi efekti znače veću gledanost i bolju zaradu, posebno kada je publika dominantno muška.

Međutim, viralni snimak otvorio je širu debatu o autentičnosti na mrežama. Dok jedni smatraju da su filteri bezazlena zabava i deo internet kulture, drugi ih vide kao oblik obmane.

"Filtere treba zabraniti", napisao je jedan korisnik. Drugi je prokomentarisao da se snimak prebacio iz "maid mode" u "cute mode", dok je treći incident nazvao "bukvalno lažnim oglašavanjem".

Bez obzira na podeljena mišljenja, jedno je sigurno - nekoliko sekundi tehničkog kvara bilo je dovoljno da pokrene globalnu raspravu o tome koliko je stvarnost na društvenim mrežama zaista stvarna.

