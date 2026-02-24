Slušaj vest

Poređenja su se brzo proširila, često uz video snimke postavljene jedan pored drugog, gde su mnogi tvrdili da sličnost u načinu kretanja deluje "zapanjujuće". Ipak, iza viralnog momenta krije se ozbiljan tehnološki napredak u svetu robotike.

Robot napravljen za stvarni svet

Robot o kome je reč je humanoidni model kompanije Figure, poznat kao Figure 02. Ova platforma razvijena je za realne poslove, posebno u industriji, logistici i fizičkom radu gde roboti mogu zameniti ljude u repetitivnim i teškim zadacima.

U viralnom snimku prikazan je novi sistem kretanja nazvan "unstoppable walking controller", dizajniran da robotu omogući stabilno i sigurno hodanje čak i u složenim uslovima. Ipak, upravo taj stil hodanja izazvao je najviše pažnje na internetu.

Internet pretvorio demonstraciju u mim

Korisnici društvenih mreža brzo su počeli da komentarišu robotov ukočen i oprezan hod, poredeći ga sa hodom bivšeg predsednika Bajdena. Memovi, komentari i video montaže proširili su se velikom brzinom, pretvarajući tehničku demonstraciju u viralni fenomen.

Mnogi su opisali sličnost kao "neverovatnu", dok su drugi primetili da novije verzije robota već pokazuju znatno prirodnije i fluidnije pokrete.

U eri društvenih mreža, čak i najsloženije tehnološke demonstracije mogu u sekundi postati globalna tema, ne samo zbog inovacije, već i zbog načina na koji ih internet vidi.

Novi modeli već menjaju način kretanja

Iako su raniji modeli humanoidnih robota imali sporiji i ukočeniji hod, inženjeri već razvijaju naprednije verzije sa znatno prirodnijim kretanjem. Cilj je da roboti hodaju stabilno, ali i što sličnije ljudima, bez rigidnosti koja je izazvala viralna poređenja.

Kako se tehnologija razvija, ovakvi "mehaničk" pokreti postaju sve ređi, a roboti sve više svojim kretanjem podsećaju na ljude.

