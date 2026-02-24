Slušaj vest

Dok su se evropski i američki brendovi decenijama fokusirali na mehaniku i "osećaj na volanu", kineski giganti poput BYD-a, Xiaomi-ja, Zeekr-a i XPeng-a tretiraju automobil kao pametni telefon na točkovima.

Evo kako ta "budućnost u sadašnjosti" zapravo izgleda na terenu:

1. Interakcija bez dodira

Više nije reč samo o mahanju nogom ispod branika da se otvori gepek.

Prepoznavanje lica: Vrata se otključavaju i otvaraju čim vam kamera na stubu prepozna lice.

Gestovi rukom: Unutar kabine, senzori (poput onih u modelu Li Auto ili HiPhi) omogućavaju vam da pojačate muziku, promenite temperaturu ili otvorite šiber jednostavnim pokretom ruke u vazduhu.



Pametna vrata: Senzori sprečavaju otvaranje ako nailazi biciklista, ali se sama širom otvaraju kada vam se ruke pune kesa približe vozilu.

2. Autonomno parkiranje i "Valet" servis

Ovo je polje gde su Kinezi trenutno najviše odmakli.

Memorijsko parkiranje: Automobil nauči put od ulaza u podzemnu garažu do vašeg parking mesta. Vi izađete ispred zgrade, a on se sam spusti tri nivoa ispod i parkira.

Pozivanje vozila (Summon): Preko aplikacije pozovete auto koji se sam isparkira i dođe do ulaza gde ga čekate.

Remote Parking: Stojite pored auta i na ekranu telefona "prevlačite" vozilo u usko parking mesto gde fizički ne biste mogli da otvorite vrata.

Zašto se ovo dešava baš sada?

Postoje tri ključna razloga za ovaj tehnološki bum u Kini.

Hardverska superiornost: Kineski automobili su opremljeni neverovatnim brojem LiDAR senzora i ultra-zvučnih senzora koje zapadni proizvođači često štede zbog troškova.

Brzina softvera: Ciklus razvoja novog modela u Kini traje 18-24 meseca, dok je u Nemačkoj i dalje blizu 4-5 godina.

Prihvatanje korisnika: Kineski kupci (prosečno mlađi od evropskih) zahtevaju "gadžete" i vide ih kao neophodnost, a ne kao luksuz.

