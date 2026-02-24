Parkiranje bez vozača i vozilo koje dolazi samo: Evo zašto su Kinezi miljama ispred svih (VIDEO)
Dok su se evropski i američki brendovi decenijama fokusirali na mehaniku i "osećaj na volanu", kineski giganti poput BYD-a, Xiaomi-ja, Zeekr-a i XPeng-a tretiraju automobil kao pametni telefon na točkovima.
Evo kako ta "budućnost u sadašnjosti" zapravo izgleda na terenu:
1. Interakcija bez dodira
Više nije reč samo o mahanju nogom ispod branika da se otvori gepek.
Prepoznavanje lica: Vrata se otključavaju i otvaraju čim vam kamera na stubu prepozna lice.
Gestovi rukom: Unutar kabine, senzori (poput onih u modelu Li Auto ili HiPhi) omogućavaju vam da pojačate muziku, promenite temperaturu ili otvorite šiber jednostavnim pokretom ruke u vazduhu.
Pametna vrata: Senzori sprečavaju otvaranje ako nailazi biciklista, ali se sama širom otvaraju kada vam se ruke pune kesa približe vozilu.
2. Autonomno parkiranje i "Valet" servis
Ovo je polje gde su Kinezi trenutno najviše odmakli.
Memorijsko parkiranje: Automobil nauči put od ulaza u podzemnu garažu do vašeg parking mesta. Vi izađete ispred zgrade, a on se sam spusti tri nivoa ispod i parkira.
Pozivanje vozila (Summon): Preko aplikacije pozovete auto koji se sam isparkira i dođe do ulaza gde ga čekate.
Remote Parking: Stojite pored auta i na ekranu telefona "prevlačite" vozilo u usko parking mesto gde fizički ne biste mogli da otvorite vrata.
Zašto se ovo dešava baš sada?
Postoje tri ključna razloga za ovaj tehnološki bum u Kini.
Hardverska superiornost: Kineski automobili su opremljeni neverovatnim brojem LiDAR senzora i ultra-zvučnih senzora koje zapadni proizvođači često štede zbog troškova.
Brzina softvera: Ciklus razvoja novog modela u Kini traje 18-24 meseca, dok je u Nemačkoj i dalje blizu 4-5 godina.
Prihvatanje korisnika: Kineski kupci (prosečno mlađi od evropskih) zahtevaju "gadžete" i vide ih kao neophodnost, a ne kao luksuz.
