Moderni pametni telefoni deluju moćno, sa kamerama od 48 ili 200 megapiksela, uz napredne obrade slike i veštačke inteligencije. Ipak, jedno jednostavno poređenje pokazalo je zašto ponašanje kamere može biti važnije od samog hajpa oko specifikacija.

U viralnom videu upoređeni su iPhone i stara Nokia dok snimaju brusilicu u radu. Rezultat je iznenadio mnoge.

Nokijin "trik"

Kada je iPhone snimao brusilicu, pokret je izgledao zamućeno. Razlog je tehničke prirode. Kamera je koristila sporiju brzinu zatvarača kako bi izbalansirala svetlo i detalje u kadru. Duža ekspozicija znači da senzor duže prima svetlost, ali to ujedno omogućava da se brzi pokret razlije kroz sliku.

Sa druge strane, stara Nokia koristila je mnogo bržu brzinu zatvarača. Sa manje vremena da zabeleži pokret, brusilica je na snimku izgledala gotovo zamrznuto u mestu. Manje funkcija, manje softverske obrade, ali brža ekspozicija uhvatila je trenutak oštro i precizno.

Ovaj primer pokazuje jednostavnu istinu fotografije i videa. Zamrzavanje pokreta nije pitanje koliko je kamera nova niti koliko megapiksela ima. Ključ je u brzini zatvarača i načinu na koji kamera upravlja vremenom.

Vreme kao presudni faktor

U praksi to znači da moderni telefoni često biraju lepšu, svetliju i balansiraniju sliku umesto tehnički najbrže. Softver pokušava da optimizuje kadar za većinu situacija, ali u scenama sa ekstremno brzim pokretom, poput varnica, alata ili sporta, stariji pristup sa kraćom ekspozicijom može dati oštriji rezultat. Zato profesionalni fotografi i dalje ručno podešavaju brzinu zatvarača kada žele da zaustave trenutak.

Drugim rečima, ponekad tehnologija koja deluje jednostavnije može dati efektniji rezultat u specifičnim situacijama. Nije sve u snazi procesora i AI algoritmima. Ponekad je presudno koliko brzo kamera vidi vreme.