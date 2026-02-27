Slušaj vest

Serija “Prijatelji” snimana je između 1994. i 2004. godine i obeležila je generacije svojim humorom, smehom i nezaboravnim dijalozima. Ali kako bi Rejčel, Monika, Čendler, Džoi i Fibi izgledali danas, u svetu gde su mobilni telefoni i društvene mreže glavni akteri?

Danas je era ekrana. Mladi izlaze u kafiće i restorane, ali retko ko zaista razgovara - svi su zagledani u telefone, šalju poruke, prate live streamove ili objavljuju story-je. Zamislite naše omiljene prijatelje u tom svetu - iste situacije, isti humor, ali sa ekranima u glavnoj ulozi.

Foto: Shutterstock

Mobilni preuzimaju dijalog

U ovom modernom univerzumu, klasični dijalozi serije su zamenjeni porukama, notifikacijama i GIF-ovima. Čendler šalje sarkastične opaske preko emoji-ja, Monika lajkuje sve što Rejčel objavi, Džoi pravi selfi umesto flerta, a Fibi snima mini TikTok za svoj fanbase.

Humor sada dolazi iz kontrasta: prepoznajemo situacije iz serije, ali kroz filter digitalnog doba. Smeh je i nostalgičan i ironičan - jer svi znamo nekog ko u kafani više gleda u telefon nego u prijatelja.

Central Perk 2026 - smeh kroz i story-je

Ova verzija “Prijatelja” suptilno šali se sa savremenim navikama mladih. Baš kao što današnja generacija izlazi u društvo samo da bi fotografisala svoj obrok i poslala story, tako i naši prijatelji provode vreme zajedno - ali zapravo odvojeni ekranima.

Ironično, nekada su svi živeli trenutak i smejali se jedni drugima, a sada svaka interakcija ima digitalni trag. Video nas podseća na to koliko je tehnologija promenila način na koji se družimo.

Foto: printscreen YT

Nostalgija kroz filter ekrana

Sećanja na Rejčel i društvo iz devedesetih sada prolaze kroz filter aplikacija, notifikacija i “ping” tonova. Nekada smo pratili njihove dogodovštine uživo, a danas ih “gledamo” kroz ekrane i emotikone.

Video je savršen podsmeh: stari humor, stari likovi, ali novi alati - i sve to uz prisustvo digitalne ironije koja nas tera da se zapitamo koliko je stvarni svet danas udaljen od nas.

Foto: Shutterstock

Kada ekran zameni razgovor

Dok se smejemo Čendlerovim GIF-ovima ili Fibi koja snima story, postavlja se pitanje: koliko smo danas stvarno prisutni jedni za druge?

Gen Z, ali i svi mi, sve češće zamenjujemo razgovor instant porukama i lajkovima. Možda je baš ova verzija “Prijatelja” idealna metafora za digitalno vreme u kojem živimo - smešna, nostalgična, ali i tiha opomena da ekran nikada ne može u potpunosti zameniti prijateljstvo uživo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.