Slušaj vest

Top 10 najbogatijih ljudi sveta u februaru 2026. pokazuje da se većina lidera stabilno drži na svojim pozicijama. Jedine promene zabeležene su kod Vorena Bafeta, koji je popeo na deveto mesto, i Amansija Ortege, koji je pao na 10. mesto. Daleko najveći dobitnik bio je Ilon Mask, koji je u proteklom mesecu svom bogatstvu dodao 64 milijarde dolara, dok je njegova neto vrednost 1. marta procenjena na neverovatnih 839 milijardi dolara.

Mask je u februaru postao prva osoba čije bogatstvo prelazi 800 milijardi, a mnogi već spekulišu kada će prvi put dostići bilion. Očekivani izlazak SpaceX-a na berzu kasnije ove godine mogao bi dodatno povećati njegovu prednost nad drugoplasiranim milijarderima.

Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Profimedia, EPA Clemens Bilan, EPA Michael Reynolds, Shutterstock

1. Ilon Mask - 839 milijardi dolara

Poreklom iz Južne Afrike, Ilon Mask je rano emigrirao u Kanadu, a potom završio Univerzitet Pensilvanija, gde je diplomirao ekonomiju. Osnovao je X.com, koji je postao PayPal, i prodat eBay-u za 1,4 milijarde dolara. SpaceX je osnovao 2002. u El Segundu, a godinu dana kasnije pridružio se Tesli kao investitor i predsednik uprave, kasnije postavši izvršni direktor.

Mask je 2015. zajedno sa Semom Altmanom osnovao OpenAI, a kasnije se povukao iz upravnog odbora. Njegov uticaj sada se širi kroz SpaceX, Teslu, xAI i druge projekte, što ga čini apsolutnim liderom među milijarderima sveta.

2. Lari Pejdž - 257 milijardi dolara

Lari Pejdž je 1998. suosnovao Google sa Sergejem Brinom i obavljao je funkciju izvršnog direktora više puta. Danas je član uprave Alphabeta i kontroliše značajan vlasnički udeo. U februaru je izgubio 20 milijardi dolara zbog pada akcija, ali i dalje drži drugo mesto na listi.

Pored Googlea, Pejdž radi na AI startapu Dynatomics, fokusiranom na proizvodnu industriju. Njegova sposobnost da kombinuje inovaciju i strategiju čini ga ključnom figurom u tehnološkom svetu.

Foto: EPA/JOHN G. MABANGLO

3. Sergej Brin - 237 milijardi dolara

Sergej Brin je suosnivač Googlea i trenutno aktivno radi na AI strategijama kompanije. Nedavno je predložio izmene AI četbota Džemini i značajno doprineo njegovom lansiranju u decembru 2024.

Kroz svoju neprofitnu organizaciju Catalyst4, Brin donira milijarde za projekte u oblasti zdravstva i klimatskih promena. Takođe ulaže u nekretnine u Kaliforniji, podržavajući pristupačno stanovanje.

4. Džef Bezos - 224 milijarde dolara

Osnivač Amazona, Bezos je izgubio 26 milijardi dolara u februaru zbog pada akcija, ali i dalje vodi najveći e-trgovinski gigant sveta. Amazon je od internet knjižare izrastao u tehnološku imperiju sa Amazon Prime Video i AWS.

Bezos je takođe osnivač privatne svemirske kompanije Blue Origin i AI startapa Project Prometheus. Njegove investicije i dalje oblikuju tehnološki pejzaž sveta.

Džef Bezos otkrio da ga zaposleni lažu pa okrenuo jedan broj Foto: Shutterstock

5. Mark Zakerberg - 222 milijarde dolara

Zakerberg je suosnovao Facebook - Meta 2004. godine na Harvardu, a danas je izvršni direktor najveće društvene mreže na svetu. Pored toga, poseduje Instagram i WhatsApp, a u februaru je sa suprugom Prisila Čen učestvovao na modnoj reviji Prade u Milanu.

Zakerberg razvija luksuzne tehnološke proizvode, uključujući pametne naočare u saradnji sa Pradom, dok i dalje kontroliše oko 13% akcija Mete.

6. Leri Elison - 191 milijarda dolara

Osnivač Orakla, Elison je i dalje ključni igrač u softverskoj industriji. Nedavno je udružio snage sa sinom Dejvidom za spajanje Paramaunta i Skydance Media, što bi stvorilo jedan od najvećih medijskih konglomerata sveta.

Elison je promenio prebivalište sa Havaja na Floridu, ali i dalje crpi ogromne prihode iz Orakla i tehnoloških investicija.

Foto: EPA/JOHN G. MABANGLO

7. Bernar Arno - 171 milijarda dolara

Francuski milijarder Bernar Arno je predsednik i izvršni direktor LVMH-a, najveće kompanije za luksuzne proizvode na svetu. Kupio je Kristijan Dior koristeći 15 miliona dolara iz porodičnog kapitala i od tada izgradio globalno carstvo sa brendovima poput Luj Viton, Moet& Šandon i Tifani& Co.

Njegova deca aktivno učestvuju u vođenju delova LVMH carstva, a kompanija stalno proširuje svoje tržište luksuznih proizvoda širom sveta.

8. Džensen Huang - 154 milijarde dolara

Huang je suosnovao NVIDIJU 1993. godine i od tada vodi kompaniju koja dominira tržištem poluprovodnika. Pod njegovim vođstvom, NVIDIA je postala ključni igrač u razvoju grafičkih procesora i AI tehnologija.

Huang je poznat po strateškim ulaganjima u inovacije i održavanju kompanije kao lidera u globalnoj tehnološkoj industriji.

Foto: Shutterstock

9. Voren Bafet - 149 milijardi dolara

Poznat kao "Prorok iz Omahe", Bafet je jedan od najuspešnijih investitora svih vremena. Njegova kompanija, BerkshireHathaway, ulaže u razne industrije, od osiguranja do energetike, i ostaje simbol dugoročnog finansijskog uspeha.

Bafet je u februaru povećao bogatstvo za sedam milijardi dolara i sa 95 godina i dalje aktivno utiče na investicionu strategiju svoje kompanije.

10. Amansio Ortega - 148 milijardi dolara

Španski milijarder, suosnivač Zare i Inditeksa 1975. godine, Ortega je pionir brze mode. Zara je izrasla u globalni modni lanac, a Ortega nastavlja da kontroliše kompaniju i širi poslovanje širom sveta.

U februaru mu je bogatstvo poraslo za tri milijarde dolara, potvrđujući stabilnost njegovog poslovnog modela u sektoru maloprodaje i mode.

Foto: Shutterstock

Najbogatija žena: Alis Volton

Najbogatija žena sveta je Alis Volton, naslednica Volmarta, sa bogatstvom od 134 milijarde dolara. Njeno upravljanje i nasledstvo pokazuju kako porodice milijardera oblikuju globalnu ekonomiju.

Zajedno, top 10 milijardera vredelo je oko 2,6 biliona dolara. Ovi pojedinci kontrolišu tehnologiju, trgovinu, luksuz i investicije, dok većina njih ostaje sa prebivalištem u SAD-u (8 od 10), potvrđujući dominaciju američkih tajkuna u globalnoj ekonomiji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.