Viber stikeri su danas više od digitalnih sličica i slobodno možemo reći da su oni postali gotovo univerzalni jezik među korisnicima poruka, ali i način da se izrazi osećanje, humor i čak celokupno raspoloženje bez previše kucanja teksta.

U svetu u kojem se svaka druga poruka završava barem jednom šarenom sličicom, Viber je godinama gradio svoju reputaciju kao platforma gde stikere koristi 30 odsto korisnika svakog dana, sa milijardama poslatih širom sveta kao signal da vizuelna komunikacija polako preuzima primat nad običnim tekstom.

Violet i Fredi lisica svima omiljeni

Violet i Fredi lisica svima omiljeni

Ako bismo morali da izdvojimo malu galeriju omiljenih stikera, ona bi verovatno izgledala ovako: tu su veseli likovi poput Violet, devojke ljubičaste kose koja je godinama bila zaštitno lice mnogih Viber paketa stikera. Njene reakcije, od onog slatkog poljupca pa do preterano oduševljenog „Sooo much!“, postale su deo svakodnevnog dopisivanja. Tu je i Freddie the Fox, blesava lisica čije su avanture bezbroj puta preuzimane i slane prijateljima, partnerima i porodici u trenucima kada reči jednostavno nisu potrebne.

Uz njih su veoma popularni i paketi sa gestovima ruku tj. stikeri koji jednim pokretom prenose čitavu poruku, bilo da je u pitanju pozdrav, podrška ili odobravanje. Posebno mesto imaju i ljubavni motivi koji su godinama među najkorišćenijima, jer omogućavaju da se emocije izraze na lagan, duhovit i nenametljiv način, često mnogo efektnije nego običnom porukom. U svetu dopisivanja, jedan dobro izabran stiker ponekad govori više od čitavog pasusa teksta.

Stikeri Foto: Viber

Stiker sa parom koji se ljubi izdominirao

Posebno upečatljiv je onaj stiker sa parom koji se ljubi, koji je svojevremeno bio najčešće korišćen stiker širom sveta, posebno u romantičnim četovima, jer je slika romantičnog zagrljaja i poljupca jednostavno rekla mnogo više nego stotine reči.

Baš taj primer pokazuje koliko stikeri nisu samo vizuelni ukras, već jezik koji ljudi biraju kada reči više nisu dovoljne ili im je lakše i zabavnije da pošalju sliku koja najbolje iskazuje šta misle ili žele u datom trenutku.

Stiker Foto: Viber

Životinje i tzv. reakcioni stikeri u top 5 omiljenih

Osim gore pobrojanih, popularni su i crtani junaci, životinje sa preuveličanim izrazima lica, kao i humoristični likovi koji kroz nekoliko pokreta uspevaju da prenesu čitavo raspoloženje. Posebno su popularni stikeri sa mačkama i psima npr. nasmejane mace koje šalju poljubac, namrgođeni psi koji kolutaju očima ili preslatki likovi koji mašu i govore „ćao“.

Veliku popularnost imaju i takozvani reakcioni stikeri, odnosno oni koji prikazuju svakodnevne emocije kao što su smeh do suza, oduševljenje, umor, nervozu ili ono čuveno „nemam reči“. Takvi stikeri često postanu deo svakodnevnog dopisivanja jer mogu da zamene čitavu rečenicu. Dovoljno je poslati lik koji se valja od smeha ili onaj koji teatralno pada od umora i sagovornik odmah zna kako se osećate. Upravo zbog toga mnogi korisnici imaju čitavu kolekciju stikera za različita raspoloženja, gotovo kao malu galeriju emocija koju koriste tokom dana.

Foto: Viber

Nekada SMS smajliji, danas stikeri

Na kraju se ispostavlja da stikeri rade ono što ljudi rade već vekovima, samo brže. Umesto dugih poruka, objašnjenja i emotivnih monologa, danas je dovoljno poslati lisicu koja se smeje, mačku koja šalje poljubac ili Violet koja teatralno prevrće očima, i sve je jasno. Neko se smeje, neko je nervozan, neko je zaljubljen, a neko samo želi da poruči da mu je ponedeljak već uzeo poslednji atom energije.

U svetu brzog dopisivanja, jedan dobro izabran stiker postao je najkraći mogući roman i možda je baš u tome njihova čar. Dok se tehnologija menja, telefoni postaju pametniji, a aplikacije sve složenije, mi i dalje tražimo najjednostavniji način da kažemo „volim te“, „hvala“ ili „umirem od smeha“. Nekada su to bili SMS smajliji, danas su to šareni stikeri koji plešu po ekranu. A ako je suditi po tome koliko ih svakodnevno šaljemo, čini se da će ta mala digitalna galerija emocija još dugo imati glavnu reč u našim četovima.

