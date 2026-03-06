Kako bi izgledao semafor budućnosti: Nova ideja za koordinaciju autonomnih vozila
Kako se pametna vozila sve češće pojavljuju na putevima širom sveta, stručnjaci razmatraju i promene u osnovnim pravilima saobraćaja. Inženjeri sa North Carolina State University izneli su predlog da se semaforima doda četvrta faza - bela svetlost koja bi vozačima slala jednostavnu poruku: da prate vozilo ispred sebe.
Ovaj koncept zasniva se na činjenici da samovozeći automobili mogu međusobno komunicirati i razmenjivati podatke sa infrastrukturom na putu. Kada su povezani sa semaforima i drugim vozilima, oni mogu koordinisati prolazak kroz raskrsnice i tako učiniti saobraćaj protočnijim.
Pametna vozila kao deo saobraćaja
Predlog je deo šire ideje u kojoj autonomna vozila postaju aktivni učesnici u upravljanju saobraćajem. Ovaj pristup poznat je kao „mobilna kontrola“, jer deo odlučivanja prelazi sa infrastrukture na vozila koja mogu da analiziraju situaciju u realnom vremenu.
U takvom sistemu važno je da ljudski vozači dobiju jasnu i jednostavnu informaciju o tome šta treba da rade. Upravo zato se predlaže bela faza semafora - signal koji bi ukazivao da autonomna vozila trenutno koordiniraju kretanje na raskrsnici.
Kako bi bela faza funkcionisala
Kada je broj autonomnih vozila na raskrsnici mali, semafor bi nastavio da radi na uobičajen način, koristeći crveno, žuto i zeleno svetlo. Međutim, kada bi se u koloni našao veći broj takvih vozila, aktivirala bi se bela faza.
U tom trenutku vozači bi dobili jednostavno uputstvo: da prate vozilo ispred sebe dok autonomni automobili preuzimaju koordinaciju prolaska kroz raskrsnicu. Istovremeno, saobraćaj iz poprečnog pravca dobio bi crveno svetlo kako bi se obezbedio kontrolisan protok.
Pametna vozila smanjuju gužve
Rezultati studije ukazuju da čak i relativno mali broj autonomnih vozila može pozitivno uticati na saobraćaj. Kada bi samo deset procenata vozila na putu bilo autonomno, kašnjenja u saobraćaju smanjila bi se za oko tri procenta.
Ako bi njihov udeo porastao na trideset procenata, smanjenje zastoja bilo bi znatno veće i iznosilo bi oko 10,7 procenata. Razlog je to što autonomna vozila mogu da se kreću kao „pametna kolona“, održavajući optimalnu brzinu i razmak između automobila.
Izazovi uvođenja nove boje
Iako ideja deluje jednostavno, njena primena u realnom svetu nije bez izazova. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama postoji stotine hiljada semafora, a veliki deo njih bi morao da bude nadograđen ili zamenjen kako bi podržao novu fazu.
Zbog toga stručnjaci predlažu postepeno testiranje koncepta u kontrolisanim okruženjima, poput industrijskih zona ili područja gde je veća verovatnoća susreta sa autonomnim vozilima. Za sada semafori i dalje koriste tri poznate boje, ali ideja bele faze pokazuje kako bi tehnologija mogla promeniti način upravljanja saobraćajem u bliskoj budućnosti.
