Slušaj vest

Kako se pametna vozila sve češće pojavljuju na putevima širom sveta, stručnjaci razmatraju i promene u osnovnim pravilima saobraćaja. Inženjeri sa North Carolina State University izneli su predlog da se semaforima doda četvrta faza - bela svetlost koja bi vozačima slala jednostavnu poruku: da prate vozilo ispred sebe.

Ovaj koncept zasniva se na činjenici da samovozeći automobili mogu međusobno komunicirati i razmenjivati podatke sa infrastrukturom na putu. Kada su povezani sa semaforima i drugim vozilima, oni mogu koordinisati prolazak kroz raskrsnice i tako učiniti saobraćaj protočnijim.

Foto: Shutterstock

Pametna vozila kao deo saobraćaja

Predlog je deo šire ideje u kojoj autonomna vozila postaju aktivni učesnici u upravljanju saobraćajem. Ovaj pristup poznat je kao „mobilna kontrola“, jer deo odlučivanja prelazi sa infrastrukture na vozila koja mogu da analiziraju situaciju u realnom vremenu.

U takvom sistemu važno je da ljudski vozači dobiju jasnu i jednostavnu informaciju o tome šta treba da rade. Upravo zato se predlaže bela faza semafora - signal koji bi ukazivao da autonomna vozila trenutno koordiniraju kretanje na raskrsnici.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kako bi bela faza funkcionisala

Kada je broj autonomnih vozila na raskrsnici mali, semafor bi nastavio da radi na uobičajen način, koristeći crveno, žuto i zeleno svetlo. Međutim, kada bi se u koloni našao veći broj takvih vozila, aktivirala bi se bela faza.

U tom trenutku vozači bi dobili jednostavno uputstvo: da prate vozilo ispred sebe dok autonomni automobili preuzimaju koordinaciju prolaska kroz raskrsnicu. Istovremeno, saobraćaj iz poprečnog pravca dobio bi crveno svetlo kako bi se obezbedio kontrolisan protok.

Foto: Shutterstock

Pametna vozila smanjuju gužve

Rezultati studije ukazuju da čak i relativno mali broj autonomnih vozila može pozitivno uticati na saobraćaj. Kada bi samo deset procenata vozila na putu bilo autonomno, kašnjenja u saobraćaju smanjila bi se za oko tri procenta.

Ako bi njihov udeo porastao na trideset procenata, smanjenje zastoja bilo bi znatno veće i iznosilo bi oko 10,7 procenata. Razlog je to što autonomna vozila mogu da se kreću kao „pametna kolona“, održavajući optimalnu brzinu i razmak između automobila.

Foto: Shutterstock

Izazovi uvođenja nove boje

Iako ideja deluje jednostavno, njena primena u realnom svetu nije bez izazova. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama postoji stotine hiljada semafora, a veliki deo njih bi morao da bude nadograđen ili zamenjen kako bi podržao novu fazu.

Zbog toga stručnjaci predlažu postepeno testiranje koncepta u kontrolisanim okruženjima, poput industrijskih zona ili područja gde je veća verovatnoća susreta sa autonomnim vozilima. Za sada semafori i dalje koriste tri poznate boje, ali ideja bele faze pokazuje kako bi tehnologija mogla promeniti način upravljanja saobraćajem u bliskoj budućnosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.