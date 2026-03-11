Slušaj vest

Na UFC meču u Las Vegasu, izvršni direktor kompanije Meta Platforms, Mark Zakerberg, naišao je na nesvakidašnju reakciju publike. Kada je njegov lik prikazan na velikom ekranu, umesto aplauza, posetioci su ga dočekali glasnim zvižducima i negodovanjem.

Iako kamera zabeležila samo nekoliko sekundi njegovog prisustva, bilo je jasno da publika nije bila oduševljena. Zakerberg je reagovao smeškom i pokazujući na kameru, gotovo prihvatajući situaciju sa staloženošću, dok se aplauz za druge poznate ličnosti odmah vratio.

Prisila Čen i Mark Zakerberg Foto: Matt Smith / Pacific coast news / Profimedia

Promena stila i fizičke transformacije

U poslednjih nekoliko godina, Zakerberg je pokušavao da promeni svoj imidž. Napustio je dosadnu sivu odeću i uske farmerke, i počeo da nosi moderniju garderobu - oversized majice, zlatne lance, jakne od ovčje kože i upadljive naočare.

Pored toga, posvetio se fizičkoj kondiciji i borilačkim veštinama. Njegova predanost sportu bila je toliko ozbiljna da se nagađa kako bi, da Ilon Mask nije odustao od izazova, Zakerberg bio spreman za borbu licem u lice.

Ilon Mask Foto: MCT / ddp USA / Profimedia

Nastojanja da osvoji desničarsku publiku

Zakerberg je u poslednje vreme bio aktivan u približavanju desničarskim auditorijumima, posebno onima koji prate Džoa Rogana i dolaze na UFC događaje. Njegova strategija uključuje pojavljivanje na podcastima, nošenje privlačne garderobe i demonstriranje fizičke spremnosti.

Takođe, dolazio je u kontakt sa bivšim predsednikom Donaldom Trumpom, uključujući prilike kada je Facebook zatvarao oči pred govorom mržnje kako bi zadovoljio političke interese. Na jednom snimku “vrućeg mikrofona”, Zakerberg je gotovo priznao Trumpu da je izmišljao cifru za ulaganja u AI kako bi mu udovoljio.

Foto: Shutterstock

I dalje nevoljen od publike

Uprkos svim naporima i pokušajima da zadobije naklonost desničarske publike, reakcija na UFC meču pokazuje da mu to i dalje ne polazi za rukom. Glasni zvižduci jasno ukazuju na to da njegova transformacija iz “Silicon Valley geek-a” u “tech lidera sa bro-kodom” nije u potpunosti prihvaćena.

Ovaj događaj je simbolično podsećanje da, bez obzira na fizički izgled, odeću ili političke maneuvre, javna percepcija ne može uvek da se kontroliše.

Foto: Shutterstock

Zakerberg i kulturni izazovi

Reakcija publike takođe osvetljava izazove sa kojima se suočavaju tehnološki lideri kada pokušavaju da se povežu sa masovnim kulturnim fenomenima. UFC arena, prepuna entuzijastične publike, nije popustila čak ni pred najbogatijim ljudima sveta.

Za Zakerberga, ovo je još jedan signal da popularnost u Silikonskoj dolini ne znači automatski prihvatanje među širim masama, čak ni kada se ulaže u fizički izgled, sport ili medijske strategije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.