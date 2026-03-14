Jedan entuzijasta za tehnologiju uspeo je da pretvori stari rotacioni telefon u AI asistenta koji reaguje na glasovne komande. Retro dizajn, teška slušalica i klasični kabl odaju utisak da je reč o aparatu starom nekoliko decenija koji bi pre mogao da stoji u muzeju nego na radnom stolu.

Međutim, čim neko podigne slušalicu i progovori, postaje jasno da ovaj telefon krije veliko iznenađenje jer uređaj počinje da odgovara na pitanja i izvršava komande kao savremeni AI asistent.

Digitalni asistent koji izgleda kao muzejski eksponat

Telefon izgleda potpuno retro, ali kada mu se obratite, on može da uradi stvari koje su do pre nekoliko godina bile nezamislive za takav uređaj. Na primer, može da pozove taksi, naruči hranu ili pretraži internet, a sve zahvaljujući veštačkoj inteligenciji koja je povezana sa uređajem.

Ideja je nastala iz čiste radoznalosti i nostalgije jer je autor projekta želeo da spoji staru tehnologiju sa modernim AI sistemima, pa je u kućište starog telefona ugradio mikrofon, mali računar i softver koji prepoznaje glas. Rezultat je uređaj koji izgleda kao muzejski eksponat, ali funkcioniše kao savremeni digitalni asistent.

Nova tehnologija za male pare

Fotografije ovog neobičnog telefona brzo su počele da kruže društvenim mrežama, jer ljudi jednostavno nisu mogli da veruju šta gledaju. Mnogi su odmah pomislili da je u pitanju obična dekoracija, a ne telefon koji razume komande i izvršava zadatke.

Zanimljivo je da je ceo projekat napravljen sa relativno malim budžetom, što pokazuje koliko su današnje tehnologije dostupne svima koji žele da eksperimentišu. Još jedna zanimljiva stvar je način na koji se koristi stari brojčanik koji umesto da služi samo za okretanje brojeva, programer ga je povezao sa sistemom tako da određene kombinacije mogu da pokreću različite funkcije. Tako je retro mehanizam dobio potpuno novu svrhu, što je mnogima bilo posebno fascinantno.

Nema Siri nego Kiri

AI asistent u telefonu dobio je naziv „Kiri“, a kada korisnik podigne slušalicu i izgovori to ime, sistem se aktivira i počinje da sluša komande. Tek tada postaje jasno da se iza starog aparata zapravo krije savremeni digitalni pomoćnik koji koristi veštačku inteligenciju za obradu govora i pretragu informacija.

Autor projekta objasnio je i da je ideju dobio iz čiste nostalgije. Telefon je pripadao njegovom dedi i dugo je stajao zaboravljen u kući, pa je odlučio da mu udahne novi život. Umesto da ga baci ili ostavi kao ukras, pretvorio ga je u moderan uređaj koji spaja dve potpuno različite tehnološke ere.

Društvene mreže se usijale, svi kažu da žele ovakav telefon

Upravo ta neobična kombinacija starog i novog oduševila je sve na društvenim mrežama, gde su mnogi u komentarima pisali da bi voleli da imaju takav telefon kod kuće jer izgleda kao rekvizit iz starog filma, a istovremeno radi stvari koje su do skoro bile moguće samo na pametnim telefonima ili pametnim zvučnicima.

Projekat je tako još jednom pokazao koliko zapravo kreativnost i malo tehnološkog znanja mogu da pretvore zaboravljene uređaje u nešto potpuno novo i neočekivano.

