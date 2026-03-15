Slušaj vest

Tehnološka firma iz San Franciska razvija humanoidnog robota pod imenom Phantom iliti mašinu koja je visoka oko 180 centimetara i teška skoro 80 kilograma, a zamišljena je kao robot koji može da obavlja razne zadatke u vojsci od logistike i proizvodnje opreme do izviđanja na terenu.

Ideja je da robot može da funkcioniše u okruženju koje je napravljeno za ljude, da koristi vrata, vozila, alat ili opremu bez potrebe za posebnim prilagođavanjem infrastrukture.

Osnivač kompanije tvrdi da bi roboti mogli da smanje broj žrtava na ratištu

Prema planovima kompanije, roboti poput Phantoma mogli bi jednog dana da obavljaju niz zadataka u vojsci. U prvoj fazi to bi bile logističke i pomoćne operacije: transport opreme, rad u skladištima, popravka mašina ili rad u opasnim zonama u koje vojnici teško mogu da uđu bez rizika. Međutim, pojedini predstavnici kompanije ne kriju da bi sledeći korak mogao da bude i njihova upotreba u borbenim situacijama.

Osnivač kompanije, bivši američki marinac Majk Leblank, otvoreno govori o tome da tehnologija ima ogroman potencijal u vojnoj industriji. On tvrdi da bi roboti mogli da smanje broj ljudskih žrtava na ratištu, jer bi preuzimali najopasnije zadatke. S druge strane, priznaje da svaka tehnologija može biti zloupotrebljena, zbog čega se već sada vode rasprave o etičkim i pravnim granicama razvoja ovakvih sistema.

Foto: Shutterstock

Za sada nije planirano da nose oružje

Plan kompanije je da prve prototipe robota testira u realnim uslovima. Prema dostupnim informacijama, nekoliko primeraka moglo bi da bude poslato u ratnu zonu u Ukrajini, gde bi pomagali u izviđanju i prikupljanju podataka. Za sada, ti roboti ne bi nosili oružje, a njihova uloga bila bi pre svega da prikupljaju informacije sa terena, mapiraju područje i šalju podatke komandnim centrima.

Ipak, mnogi stručnjaci smatraju da je samo pitanje vremena kada će se pojaviti i verzije koje mogu da koriste oružje. Tehnološki gledano, najveći izazov nije sama mehanika robota, već razvoj veštačke inteligencije koja bi mogla da donosi brze i precizne odluke u haotičnom okruženju kakvo je ratište.

Automatizacija ratovanja mogla bi da dovede do nekontrolisane situacije

Kompanija tvrdi da bi u svakom scenariju konačna odluka morala da ostane u rukama čoveka, dok bi roboti služili kao alat. Ipak, kritičari upozoravaju da bi automatizacija ratovanja mogla da dovede do situacije u kojoj mašine donose sve više odluka bez direktne ljudske kontrole.

Razvoj ovakve tehnologije ne odvija se samo u Sjedinjenim Američkim Državama imajući u vidu da velike sile širom sveta ulažu milijarde dolara u vojnu robotiku i veštačku inteligenciju. Posebno se pominje Kina, koja već godinama razvija napredne humanoidne robote i dronove namenjene vojnim operacijama. Zbog toga mnogi u Pentagonu smatraju da SAD ne mogu sebi da priušte da zaostanu u ovoj tehnološkoj trci.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Početak nove ere ratovanja

Za sada, humanoidni roboti još uvek nisu spremni da zamene vojnike na frontu. Njihovo kretanje, autonomija i sposobnost donošenja odluka i dalje su ograničeni. Međutim, razvoj ide izuzetno brzo, a ono što je pre deset godina izgledalo kao futuristički eksperiment danas već postaje prototip koji može da hoda, nosi opremu i reaguje na komande.

Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da je ovo tek početak nove ere ratovanja. Ako se trend nastavi, budući sukobi mogli bi da uključuju čitave jedinice robota, dronova i autonomnih sistema koji sarađuju sa ljudskim vojnicima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.