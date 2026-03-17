Na ulicama Makaa desila se scena koju retko ko očekuje - policajci su morali da intervenišu i "privedu" humanoidnog robota. Sve je počelo kada je napredni model Unitree G1 zbunio 70-godišnju prolaznicu, izazivajući toliku paniku da je starica hitno prevezena u bolnicu. Prolaznici su u neverici posmatrali kako policija vodi robota niz ulicu, što je ubrzo postalo viralni video na društvenim mrežama.

Ova situacija je otvorila mnoga pitanja o tome koliko smo spremni da živimo sa sve prisutnijim robotima u svakodnevnom životu. Iako robot nije fizički povredio ženu, emocionalni stres koji je izazvao bio je dovoljno ozbiljan da izazove medicinsku intervenciju, potvrđujući da tehnologija ponekad može imati neočekivane posledice.

Noćni strah u Pataneu

Sve je počelo oko 21 čas u naselju Patane. Starica je primetila da je robot prati dok je gledala u telefon. Uplašena, počela je da viče, pitajući operatere robota da li su svesni šta se dešava. Robot je podigao ruke, što je izgledalo kao pokušaj izvinjenja, ali strah nije jenjavao.

Policija je brzo reagovala i odvela robota do vlasnika. Svedoci su zabeležili trenutak kada policajac prati robota držeći ga "pod ruku", što je prizor učinilo jednako bizarno i smešno. Starica je zbog stresa morala da potraži lekarsku pomoć, a incident je pokrenuo talas reakcija na društvenim mrežama.

Zašto je pratio ženu?

Istraga je otkrila da robot pripada lokalnom obrazovnom centru i da je korišćen u promotivne svrhe. Vlasnik je objasnio da robot nije imao nameru da plaši prolaznike, već je jednostavno zaglavio iza žene koja je stala da pogleda telefon. Svetla robota i njegovo prisustvo izazvali su paniku, a situacija se brzo eskalirala.

Ovaj incident naglašava koliko je važno pažljivo planirati korišćenje robota u javnim prostorima. Tehnologija je moćna, ali bez pravilne kontrole i nadzora može da izazove strah, zabunu ili čak medicinske probleme kod građana.

Debata o etici i bezbednosti robota

Događaj u Makau pokrenuo je javnu diskusiju o etičkim i bezbednosnim pitanjima. Da li smo spremni da delimo grad sa robotima koji mogu izazvati stres ili paniku? Neki stručnjaci ističu da bi ovakvi modeli trebalo da budu striktno regulisani i korišćeni samo pod nadzorom, kako bi se izbegle slične situacije.

Vlasnik robota je dobio strogo upozorenje od policije, dok starica nije podnela tužbu. Ipak, slučaj jasno pokazuje da uvođenje tehnologije u javni život mora ići korak ispred ljudske percepcije i sigurnosti, kako bi ovakve nesvakidašnje scene postale retkost.

Budućnost gradova sa robotima?

Sve veća prisutnost humanoidnih robota, poput Unitree G1, u Kini i šire postavlja ozbiljna pitanja o našoj pripremljenosti. Gradovi moraju razmotriti kako balansirati tehnologiju i ljudsku bezbednost, kako bi interakcija sa robotima bila bezbedna i funkcionalna.

Ovaj incident u Makau je upozorenje da, iako tehnologija olakšava mnoge aspekte života, ona može izazvati neočekivane reakcije i paniku. Budućnost su gradovi sa robotima, ali samo oni koji su pravilno regulisani i pažljivo integrisani u svakodnevnicu.

