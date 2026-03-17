Kada su veterinari rekli Polu Koningemu iz Sidneja da njegova usvojena kuca Roza ima samo nekoliko meseci života, on nije prihvatio prognozu. Umesto toga, ovaj stručnjak za veštačku inteligenciju odlučio je da iskoristi ChatGPT i savremene AI alate kako bi kreirao jedinstvenu mRNA vakcinu za psa.

Roza je dijagnostikovana sa agresivnim mastocitnim rakom 2024. godine. Hemoterapija je usporila širenje bolesti, ali tumori se nisu smanjivali. Koningem je uložio 3.000 dolara u sekvenciranje Roze zdrave i tumorske DNK na Univerzitetu u Novom Južnom Velsu, koristeći alate poput AlphaFold-a da identifikuje mutacije koje pokreću rak i potencijalne ciljeve za terapiju.

Kako je AI kreirao vakcinu

Koningem je kombinovao rezultate sekvenciranja sa sofisticiranim algoritmima i AI modelima da bi kreirao recept za personalizovanu mRNA vakcinu. Kada farmaceutska kompanija nije dozvolila upotrebu obećavajućeg leka, Koningem je sarađivao sa UNSW RNA Institutom, gde su proizveli vakcinu prema njegovoj formuli.

Manje od dva meseca nakon finalizacije sekvence, Roza je primila prvu injekciju u decembru, a do marta se tumor veličine teniske loptice smanjio za oko 75%. Njena mobilnost se znatno poboljšala, pa je Roza ponovo skakala i jurila zeca, što je oduševilo istraživače.

Personalizovana vakcina za psa

Istraživači Univerzitet Novog Južnog Velsa u Sidneju (UNWS) kažu da je ovo prva personalizovana vakcina protiv raka dizajnirana za psa. “Ako možemo ovo da uradimo za psa, zašto ne bismo mogli i za ljude?”, rekao je Martin Smit iz Ramaciotti Centra za genomiku.

Direktor RNA Instituta, Pal Thordarson, naglašava da ovaj uspeh pokazuje potencijal mRNA tehnologije i da iskustvo Koningema, bez formalnog biološkog obrazovanja, dokazuje kako AI “demokratizuje proces kreiranja lekova”.

Impakt na ljudsku medicinu i investicije

Roza slučaj je važan i za ljudsku medicinu. Moderna i Merck testiraju personalizovane mRNA vakcine za melanom, dok BioNTech razvija vakcine za pankreasni i kolorektalni rak. Najnoviji podaci pokazuju smanjenje rizika od povratka raka i dugotrajnu aktivaciju imunog sistema, što potvrđuje potencijal ove tehnologije.

Više od 400 kliničkih ispitivanja vakcina protiv raka je u toku, od kojih oko 120 koristi mRNA pristup. Međutim, proizvodnja personalizovanih vakcina ostaje izazov: svaka se mora napraviti za pojedinačnog pacijenta, što trenutno traje oko 30 dana i košta više od 100.000 dolara po osobi.

AI i genomika menjaju igru

Koningem je pokazao da, uz upotrebu AI-ja i modernih tehnika sekvenciranja, personalizovana terapija može biti brza i efikasna, čak i bez formalnog biološkog znanja. Iako nije potpuno izlečenje, Roza je živi dokaz da tehnologija može pokrenuti revoluciju u medicini.

Za investitore i istraživače, poruka je jasna: tehnologija funkcioniše, pitanje je samo ko može da je primeni masovno i pretvori u komercijalno održiv model. Roza danas trči, skače i uživa u životu, simbolizujući potencijal AI-a i personalizovane medicine.

