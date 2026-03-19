U San Hoseu, Kalifornija, humanoidni robot je izazvao pravi haos tokom promotivnog događaja u restoranu Haidilao. Dok je izvodio plesnu rutinu povodom filma “Zootopia 2”, robot je obarao tanjire, bacao štapiće i razbijao pribor za jelo, dok je narandžasti kecelja sa natpisom “I’m good” dodavala ironičan ton haotičnoj sceni.

Osoblje restorana bilo je primorano da interveniše kako bi obuzdalo robota. Tri radnika su zajedno pokušavala da ga zaustave, povremeno izbegavajući udarce rukama prekrivene sosom. Video snimci događaja brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali lavinu komentara.

Nedostatak crvenog tastera

Mnogi posetioci su ukazali na ozbiljan propust u dizajnu: robotnije imao lako dostupno dugme za hitno isključivanje. Umesto toga, kontrola je zahtevala pristup aplikaciji, što je dodatno otežalo intervenciju osoblja.

“Zašto nema velikog crvenog tastera na leđima? Ne bi trebalo da tražiš aplikaciju da ga zaustaviš,” komentarisao je jedan korisnik. Ovaj incident je pokazao koliko još daleko robotika mora da ide kada je u pitanju bezbednost u zajedničkim prostorima.

Humor i panika u isto vreme

I dok su mnogi gledali incident kao najzabavniji događaj dana, drugi su mu dali pomalo zastrašujući ton. “Ovo je zapravo početak Terminatorove vremenske linije,” tvitovao je jedan korisnik. “Ne s pucnjem, nego s boogijem.”

Ovo pokazuje kako društvene mreže mogu brzo pretvoriti čak i haotične scene u viralni sadržaj, dok korisnici raspravljaju o bezbednosti i budućnosti humanoidnih robota u javnim prostorima.

Robotika ulazi u restorane

Haidilao, poznat po internacionalnim investicijama u automatizovane kuhinje, koristi robote ne samo za dostavu hrane već i za promocije i zabavu. Ovaj incident je deo šireg trenda u kojem humanoidni roboti postaju sastavni deo svakodnevnog života, ali sa jasno vidljivim izazovima.

Dok su inovacije u robotici impresivne, ovaj događaj pokazuje koliko još ima prostora za poboljšanje kada su u pitanju bezbednost i kontrola robota u interakciji s ljudima.

Tehnologija i stvarnost

Iako se situacija završila bez povreda, video snimci su podsetnik da humanoidni roboti još uvek nisu savršeno pripremljeni za interakciju u haotičnim okruženjima poput restorana.

Ovo je kombinacija komedije i opomene: dok AI tehnologija napreduje, ljudska nadzorna uloga ostaje nezamenjiva.

