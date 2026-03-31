Jedan američki vozač kamiona podigao je pojam „gejminga u pokretu“ na sasvim novi nivo. U kabinu suvozača ugradio je kompletan profesionalni trkački simulator, sa PC konfiguracijom koja uključuje NVIDIA GeForce RTX 5080 i Intel Core i9-14900, vrednu oko 5.500 evra.

Tokom zastoja na autoputu, vozač pokreće Assetto Corsa Competizione i praktično se premešta sa saobraćajne gužve na trkačku stazu, pretvarajući pauze u adrenalinsko iskustvo.

Foto: printscreen mydrivers

Kompletan trkački simulator u kamionu

Ova neobična postavka uključuje hidraulične pedale, bazu volana sa Force Feedback silom od 18 Nm, GT volan, dodatne kontrolere i palicu za simulaciju letenja. Tu je i široki monitor i sistem vibracija u sedištu koji simulira osećaj vožnje.

Zahvaljujući moćnom hardveru, vozač može da pokreće najzahtevnije simulacije i video igre, ne samo trkačke već i letačke, što čini svaku pauzu potpuno drugačijim iskustvom.

Gejming umesto čekanja u koloni

Ovakva inovacija brzo je privukla pažnju interneta. Korisnici su komentarisali da je ovo „najbolji način da se preživi gužva“ i hvale kreativnost vozača koji spaja posao i zabavu.

Sve više entuzijasta pokazuje da savremeni PC sistemi postaju dovoljno fleksibilni da profesionalni gejming oprema stane i u kabinu kamiona.

Granice između posla i hobija nestaju

Ova priča jasno ilustruje kako se granice između profesionalnog hardvera i lične zabave brišu. Vozači i drugi entuzijasti pronalaze načine da spoje posao i hobi u jedinstveno iskustvo koje izaziva divljenje na društvenim mrežama.

Takve inovacije pokazuju i koliko tehnologija postaje prenosiva, omogućavajući iskustva koja su nekada bila moguća samo u kući ili profesionalnim studijima.

RTX 5080: moć gejminga u pokretu

NVIDIA GeForce RTX 5080 i Intel Core i9-14900 pokreću ovu konfiguraciju bez ikakvih zastoja, omogućavajući vozaču da uživa u vrhunskim trkačkim i letačkim simulacijama.

U kombinaciji sa profesionalnom opremom, svaki zastoj ili pauza pretvara se u priliku za adrenalinsku zabavu, redefinišući pojam „sim racing“ u pokretu.

