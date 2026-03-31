Slušaj vest

Paralisani veteran britanske vojske, Džon L. Nobl, pokazuje kako tehnologija može potpuno promeniti svakodnevnicu. Nakon što je primio Neuralink implantat, uspeo je da kontroliše svoj MacBook samo snagom misli, a sada i da igra popularnu online igru World of Warcraft. Njegov podvig daje uvid u to kako moždani čipovi mogu otvoriti vrata potpuno novim digitalnim iskustvima.

Nobl je podelio snimke svog igranja, prikazujući kako njegova virtuelna verzija hrabro izlazi na megavelikog neprijatelja u Blizardovoj fantastičnoj MMORPG igri. „Teško je poverovati da je prošlo već 100 dana od implantacije N1 čipa,“ napisao je Nobl na Tviteru. „Ceo proces deluje kao naučna fantastika koja je postala svakodnevica.“

Foto: Shutterstock

Put od tragedije do tehnološkog čuda

Džon je ostao paralizovan od ramena nadole nakon strašne saobraćajne nesreće 2004. godine. Prošle godine je podneo prijavu za učešće u britanskom testiranju Neuralinka za pacijente sa povredama kičmene moždine, nadajući se da bi inovativna tehnologija mogla vratiti deo njegove nezavisnosti.

U decembru je podvrgnut hirurškoj intervenciji, tokom koje je tim Neuralinka uz pomoć robotske ruke implantirao N1 interfejs u njegov motorički korteks. Nekoliko dana nakon operacije, Nobl je oduševio javnost prvim X postom poslatim isključivo snagom mozga: „Ovo je moja prva poruka pomoću BCI-ja.“

Brzi napredak u učenju kontrole

Nobl je ubrzo savladao osnovne funkcije računara. Do druge nedelje implant je bio povezan sa MacBook-om, a kroz nekoliko sesija je naučio da pomera kursor, klikće, skroluje i kuca. „Isprva je bilo kao pokušaj da se setim sna, ali do treće nedelje sve je postalo automatski,“ rekao je on.

Transformacija je bila brza: od potpunog početnika do moćnog korisnika računara, Nobl je prevazišao svoja očekivanja. Njegova priča ilustruje kako moderna tehnologija može omogućiti ljudima sa teškim invaliditetom da ponovo istražuju digitalni svet.

Foto: Shutterstock

Igranje World of Warcraft snagom misli

Prava zabava počela je oko 80. dana. „Tada sam prvi put pokrenuo World of Warcraft koristeći isključivo kontrolu mozga,“ napisao je Nobl. Prvi raid je bio nespretan, ali ubrzo su mozak i BCI čip sinhronizovali rad, pretvarajući igru u gotovo magično iskustvo.

Danas Nobl istražuje Azerot ruke bez miša i tastature, dosegnuvši 16. nivo svog lika. „Iskreno, sloboda je zavodljiva,“ priznaje. Njegovo iskustvo pokazuje koliko moć misli može promeniti ne samo svakodnevni život, već i način na koji uživamo u zabavi.

Tehnologija u tišini

Neuralink zadržava mnoge aspekte svojih istraživanja u tajnosti, pa svedočenja pacijenata postaju glavni prozor u napredak kompanije. Igranje video-igara često je prvi test potencijala implantata. Pre dve godine, jedan pacijent je pokazao kako može igrati Civilization VI pokretanjem kursora snagom misli, opisujući to iskustvo kao korišćenje „Sile“ iz Star Wars franšize.

U novembru, drugi je demonstrirao igranje pucačina iz prvog lica poput Battlefield 6, kombinujući implantat sa uređajem za usta prilagođenim kvadriplegičarima, nazvanim QuadStick. Ovi primeri ilustruju kako inovacije u neurotehnologiji polako brišu granice između realnog i digitalnog sveta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.