Slušaj vest

Naučnici su predstavili novu tehnologiju pod nazivom VitalID, koja omogućava pristup aplikacijama i sajtovima koristeći jedinstvene vibracije lobanje, bez lozinki ili dodatnog hardvera. Sistem koristi suptilna kretanja tela, kao što su otkucaji srca i disanje, koja prolaze kroz vrat do lobanje, stvarajući jedinstveni “biometrijski potpis”.

Ova inovacija obećava da će pojednostaviti prijavu u digitalne i XR (proširena realnost) okoline, čineći je sigurnijom i prirodnijom. Stručnjaci tvrde da VitalID može revolucionisati način na koji korisnici komuniciraju sa aplikacijama, posebno u igrama i edukativnim platformama.

Foto: Shutterstock

Kako VitalID funkcioniše

VitalID prepoznaje jedinstvene vibracije svake osobe, koje nastaju zbog različite strukture kostiju i mekog tkiva - slično jedinstvenim otiscima prstiju. Sistem se oslanja isključivo na softver i senzore već ugrađene u moderne XR headsetove, bez potrebe za dodatnim uređajima.

Ovaj metod omogućava kontinuiranu i neprimetnu autentifikaciju, gde korisnik praktično ne mora da unosi podatke ili pokrete, dok je sistem sposoban da razlikuje legitimnog korisnika od neovlašćenog u više od 98% slučajeva.

Foto: Shutterstock

XR tehnologije i sigurnost

XR (proširena realnost) obuhvata virtuelnu, proširenu i mešanu realnost, spajajući fizički svet sa digitalnim elementima. Platforme poput Viture, MetaQuest i OculusRift koriste XR u igrama, ali upotreba se širi i na obrazovanje, finansije i daljinski rad.

Kako XR postaje deo svakodnevnog života i zaštićenih podataka, sigurnost autentifikacije je postala ključna. Yingying Chen, inženjerka sa Rutgers univerziteta, naglašava da sistem mora biti siguran, jednostavan i neprimetan za korisnika.

Foto: Shutterstock

Testiranje i preciznost

VitalID je testiran na 52 učesnika tokom 10 meseci uz dva popularna XR headseta. Rezultati su obećavajući: sistem je prepoznao legitimne korisnike više od 95% vremena i odbacio neovlašćene u preko 98% slučajeva.

Da bi sistem bio pouzdan, istraživači su razvili filter koji eliminiše veće pokrete, poput klimanja glavom ili pomeranja, fokusirajući se isključivo na mikrovibracije nastale disanjem i otkucajima srca. Ove vibracije je gotovo nemoguće imitirati, što dodatno povećava sigurnost.

Foto: Shutterstock

Budućnost autentifikacije

VitalID radi u pozadini, bez potrebe za unosom lozinki ili gestova, čime olakšava korišćenje XR sistema i pristup osetljivim podacima. Sistem još nije komercijalno dostupan, ali je spreman za licenciranje i istraživačku saradnju, a privremeni patent je već podnet.

Ova tehnologija predstavlja značajan korak ka prirodnijim i sigurnijim načinima autentifikacije, koji kombinuju inovativni softver sa ljudskim biometrijskim jedinstvom, i potencijalno oblikuju budućnost digitalnog pristupa.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.