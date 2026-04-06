Eni Altman ponovo je pokrenula pravnu bitku protiv svog brata, tehnološkog lidera Sema Altmana, nakon što je sud odbacio deo njene prethodne tužbe za zlostavljanje. Novi dokument podnet je saveznom sudu u Sent Luisu i fokusira se na drugačiji pravni osnov koji bi mogao omogućiti nastavak procesa uprkos vremenskim ograničenjima.

Sudija Zakarij Blueston ranije je naveo da pojedine optužbe više ne mogu biti razmatrane zbog zastarelosti, ali zakon države Misuri ostavlja prostor za pokretanje slučajeva koji se odnose na zlostavljanje u detinjstvu. Upravo na toj pravnoj osnovi Eni Altman sada pokušava da nastavi postupak.

Nova strategija Eni Altman

Nakon sudske odluke koja je eliminisala deo tvrdnji, Eni Altman je prilagodila svoju pravnu strategiju kako bi njen slučaj opstao. Fokus je sada preusmeren na zakon koji omogućava žrtvama da traže pravdu i nakon dugog vremenskog perioda od navodnih događaja.

Ovaj potez dolazi nakon što je sud zaključio da ranije optužbe ne ispunjavaju uslove zbog isteka roka. Ipak, nova verzija tužbe otvara vrata za nastavak pravne borbe, što znači da slučaj još uvek nije zatvoren.

Teške optužbe iz prošlosti ponovo u centru pažnje

Eni Altman tvrdi da je tokom detinjstva bila izložena ozbiljnim oblicima zlostavljanja u porodičnom domu, navodeći da su se incidenti dešavali tokom više godina. Prema njenim tvrdnjama, sve je počelo kada je bila veoma mala, što dodatno komplikuje pravni i emotivni aspekt slučaja.

Sa druge strane, Sem Altman nije javno odgovorio na najnoviji razvoj događaja, dok su njegovi pravni zastupnici ranije negirali optužbe. Porodica Altman je u prethodnim izjavama ukazivala i na zdravstvene izazove sa kojima se Eni suočava.

Društvene mreže i pravni spor

Slučaj je dodatno dobio na složenosti zbog aktivnosti na društvenim mrežama. Objave koje je Eni Altman delila tokom prethodnih godina, uključujući video sadržaje, dovele su do kontraoptužbi za klevetu od strane Sema Altmana.

U tim objavama, ona je govorila o iskustvima iz prošlosti, često bez direktnog imenovanja, ali uz dovoljno detalja koji su izazvali pažnju javnosti. Pravna borba sada obuhvata i ovaj aspekt, čime se dodatno širi obim celokupnog slučaja.

Od tehnološkog lidera do sudskog spora

Sem Altman, poznat kao jedan od osnivača kompanije OpenAI, izgradio je globalni ugled tokom naglog razvoja veštačke inteligencije. Njegovo ime postalo je široko prepoznatljivo nakon lansiranja ChatGPT 2022. godine, što ga je pozicioniralo među najuticajnije ljude u tehnološkoj industriji.

Međutim, ovaj pravni spor baca senku na njegovu javnu sliku. Dok se sudski proces razvija, pažnja javnosti ostaje usmerena kako na pravne argumente obe strane, tako i na širi kontekst u kojem se lične optužbe susreću sa globalnim uticajem tehnološkog lidera.

