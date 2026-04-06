Slušaj vest

Nova opcija pametnih naočara kompanije Meta podiže ozbiljna pitanja o uticaju tehnologije na svakodnevne navike. Sistem koji analizira obroke korisnika i nudi savete o ishrani predstavljen je kao alat za zdraviji život, ali mnogi upozoravaju da bi efekat mogao biti suprotan.

Ideja da uređaj automatski procenjuje šta jedete i daje preporuke deluje kao korak ka personalizovanom zdravlju, ali stručnjaci strahuju da bi ovakav pristup mogao podstaći opsesivno praćenje hrane i negativnu sliku o telu kod korisnika.

Foto: Shutterstock

Kako AI menja odnos prema hrani

Pametne naočare razvijene u saradnji sa brendom Ray-Ban dobijaju funkciju koja omogućava korisnicima da jednostavno fotografišu obrok ili glasom zabeleže šta jedu. Sistem zatim analizira nutritivne vrednosti i predlaže sledeće korake u ishrani.

Iako ovakav alat može pomoći nekima da donose informisanije odluke, postoji zabrinutost da bi konstantno praćenje unosa hrane moglo preći granicu i dovesti do nezdravog odnosa prema ishrani, posebno kod osoba sklonih perfekcionizmu ili anksioznosti.

Foto: Shutterstock

Tehnologija koja zna šta jedete

Jedna od najkontroverznijih najava jeste plan da naočare u budućnosti automatski prepoznaju obroke bez potrebe za unosom podataka. To znači da bi uređaj mogao kontinuirano analizirati okruženje i prepoznavati hranu koju korisnik konzumira.

Takva funkcionalnost otvara brojna pitanja, ne samo o privatnosti već i o tačnosti. Prepoznavanje sastojaka, porcija i kalorija putem slike predstavlja ogroman izazov, a netačni podaci mogu dovesti do pogrešnih i potencijalno štetnih preporuka.

Foto: Shutterstock

Koliko su zaista bezbedni AI saveti?

Sistemi veštačke inteligencije, uključujući i ChatGPT, već su se našli na udaru kritika zbog davanja problematičnih saveta u vezi sa dijetama i zdravljem. U nekim slučajevima, korisnici su dobijali preporuke koje mogu imati ozbiljne posledice po fizičko i mentalno zdravlje.

Uvođenje ovakvih funkcija u nosive uređaje dodatno pojačava zabrinutost, jer saveti postaju konstantni i direktno povezani sa svakodnevnim ponašanjem korisnika, bez jasne granice između korisne informacije i potencijalno opasnog uticaja.

Foto: Shutterstock

Granica između inovacije i rizika

Kompanija Meta već se suočavala sa kritikama zbog pitanja privatnosti i bezbednosti podataka, a nova funkcija dodatno pojačava te debate. Posebno zabrinjava mogućnost da uređaji moraju neprekidno da prikupljaju informacije iz okruženja kako bi pravilno funkcionisali.

Iako će opcija u početku biti dostupna samo punoletnim korisnicima u SAD, taj potez sugeriše da i sama kompanija prepoznaje potencijalne rizike. Ostaje da se vidi da li će ova inovacija zaista pomoći korisnicima - ili otvoriti vrata novim problemima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.