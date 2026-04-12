U vremenu kada veštačka inteligencija ulazi u sve pore svakodnevnog života, čak ni najtradicionalniji praznici nisu pošteđeni. Uskrs, simbol porodice, običaja i kreativnosti, dobija potpuno novu dimenziju kroz AI tehnologiju koja farbanje jaja pretvara u digitalno-umetnički proces.

Zahvaljujući alatima kao što su DALL·E i Midjourney, svako može za nekoliko sekundi osmisliti jedinstven dizajn. Dovoljno je uneti kratak opis ili takozvani prompt i veštačka inteligencija generiše šaru kakva nikada ranije nije postojala. Od minimalističkih linija do kompleksnih umetničkih scena, granice praktično ne postoje.

AI u suštini služi kao inspiracija

Suština ovog trenda je jednostavna i sastoji se u tome da korisnici generišu vizuelno impresivne motive uz pomoć veštačke inteligencije, a zatim pokušavaju da ih što vernije prenesu na pravo jaje. Na taj način AI postaje inspiracija, a ne zamena za kreativnost. Rezultat je spoj tehnologije i ručnog rada koji daje potpuno novu dimenziju uskršnjoj tradiciji.

Među najpopularnijim stilovima izdvajaju se raskošni barokni motivi, inspirisani klasičnim umetničkim delima, zatim nežni pastelni tonovi poznati kao “Instagram aesthetic”, kao i ultra-realistični 3D prikazi koji deluju gotovo nestvarno. Upravo ti dizajni često izgledaju toliko savršeno da ih je teško u potpunosti replicirati ručno.

Društvene mreže preplavio “AI vs real egg challenge”

Ipak, baš tu nastaje zanimljiv jaz između digitalnog i stvarnog. AI može da generiše savršene linije, simetriju i svetlosne efekte koje je gotovo nemoguće postići četkicom ili bojom. Ipak, upravo ta nesavršenost u ručnoj izradi daje poseban šarm i autentičnost svakom jajetu.

Iz tog kontrasta rodio se i popularni izazov na društvenim mrežama “AI vs real egg challenge” u kojem učesnici prvo objave AI generisani dizajn, a zatim i svoju ručnu verziju tog istog jajeta. Publika potom upoređuje rezultate, ocenjuje kreativnost i veštinu, a često i nagrađuje originalnost više nego savršenstvo.

U modu i 3D jaja

U svetu digitalnih trendova, ne zaostaju ni 3D i „illusion“ jaja, sa efektima dubine, holografskim detaljima ili mini scenografijama. Ova jaja često pričaju svoje priče i lako postaju viralna.

Pored toga, glitter, folija i metalik efekti i dalje su u vrhu popularnosti. Šljokice, metalik folije i efekti svetlucanja dodaju wow faktor čak i jednostavnim motivima, a video tutorijali na TikToku i Reels pokazuju proces transformacije običnog jaja u vizuelni spektakl. Personalizovana jaja takođe su hit, te npr. imena, inicijali ili mini portreti članova porodice postaju omiljena tema za deljenje i darivanje.

