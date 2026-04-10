Tokom 2025. godine, kompanija Meta ušla je u snažan ciklus zapošljavanja, posebno u oblasti veštačke inteligencije. Fokus je bio na privlačenju vrhunskih stručnjaka koji mogu da ubrzaju razvoj naprednih AI sistema i proizvoda.

Interni podaci o zaradama pokazuju da su osnovne plate u tom periodu dostizale izuzetno visoke nivoe, što jasno ukazuje na globalnu trku za talentima u tehnološkom sektoru. Kompanija je za ključne pozicije izdvajala sume koje su daleko iznad standarda industrije.

Softverski inženjeri u centru najviših zarada

Softverski inženjeri u Meti spadaju među najplaćenije u kompaniji, sa osnovnim godišnjim zaradama koje u nekim slučajevima dostižu i nekoliko stotina hiljada dolara. Posebno su cenjene uloge koje uključuju rad na kompleksnoj infrastrukturi i sistemima velikih razmera.

Pored standardnih inženjerskih pozicija, viši i vodeći stručnjaci ostvaruju znatno veće iznose. Razlike u platama zavise od iskustva, odgovornosti i specijalizacije, ali generalno pokazuju koliko je tehnička ekspertiza u ovoj kompaniji visoko vrednovana.

Stručnjaci za AI i istraživanje u centru pažnje

Najveći rast primanja zabeležen je kod stručnjaka za mašinsko učenje, AI istraživača i srodnih profila. Njihove plate se kreću u širokom rasponu, a kod viših pozicija dostižu izuzetno visoke iznose.

Posebno se ističu istraživačke i menadžerske uloge u razvoju generativne veštačke inteligencije. Ove pozicije nose veliku odgovornost, jer direktno utiču na pravce u kojima se razvijaju budući proizvodi kompanije.

H-1B vize i promene na globalnom tržištu rada

Veliki deo analiziranih podataka potiče iz zahteva za radne vize, što pokazuje koliko Meta zavisi od međunarodnih stručnjaka. Najveći broj pozicija odnosi se na inženjerske i tehničke profile.

Promene u imigracionoj politici i strožiji uslovi za izdavanje viza uticali su na dinamiku zapošljavanja. Iako kompanija i dalje privlači talente globalno, broj zahteva se menjao u skladu sa novim pravilima i tržišnim okolnostima.

Stvarna primanja iznad osnovne plate

Iako su osnovne plate već same po sebi visoke, stvarna primanja zaposlenih u Meti često su višestruko veća. Razlog su dodatne komponente kao što su akcije, bonusi i različiti stimulansi.

Kod najviših stručnjaka, ukupni kompenzacioni paketi mogu dostići ekstremne vrednosti, što ovu kompaniju svrstava među najagresivnije u globalnoj borbi za AI talente. Time Meta jasno pokazuje spremnost da ulaže ogromne resurse u razvoj budućih tehnologija.

Koliko Meta plaća ključne pozicije

