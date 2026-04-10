U ponedeljak ujutru, oko 7:20 časova, u Tesla servisni centar u Berkliju u Kaliforniji ušao je nag muškarac koji je u rukama nosio sačmaru. Prema navodima lokalnih medija, scena je izazvala trenutni alarm i paniku među zaposlenima koji su tek počinjali radni dan.

Pre nego što je stigao do objekta, muškarac je navodno trčao ulicom i razbijao stakla, a zatim je ušao u prostor servisa. Policija ga je kasnije identifikovala kao tridesetpetogodišnjeg Ed Tisa.

Evakuacija i brza reakcija policije

Nakon ulaska u objekat, osumnjičeni je navodno uperio vatreno oružje ka prisutnima, nakon čega su zaposleni hitno napustili zgradu. Situacija je brzo eskalirala i prijavljena je kao potencijalna aktivna pretnja.

Policijske jedinice koje su stigle na lice mesta suočile su se sa osumnjičenim koji je, prema izveštajima, potrčao ka njima sa oružjem u rukama. Policija ga je savladala i uhapsila, a zvaničnici su kasnije naveli da niko nije povređen.

Prethodni incident u skladištu

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni pre dolaska u Tesla servisni centar bio u obližnjem skladištu. Policija tvrdi da postoje tragovi koji ukazuju da je tamo došlo do ispaljivanja iz sačmare.

Lokacija skladišta nije javno precizirana, a motiv njegovog postupka ostaje nepoznat. Istražitelji i dalje pokušavaju da rekonstruišu događaje koji su prethodili napadu.

Optužbe i pravne posledice

Protiv Ed Tisa podignute su višestruke krivične prijave, uključujući nepažljivo ispaljivanje vatrenog oružja, napad vatrenim oružjem i opiranje hapšenju. Određena mu je kaucija u iznosu od 175.000 dolara.

Okružno tužilaštvo u oblasti Alamedo vodi slučaj, dok policija nastavlja prikupljanje dokaza. Zvaničnici navode da je istraga i dalje u toku i da se mogu očekivati dodatne optužbe.

Neobična biografija i otvorena pitanja

Prema dostupnim podacima, Ed Tis je diplomirao na Univerzitetu Jejl, gde je bio član veslačkog tima. Takođe se navodi da je kasnije započeo MBA studije na Univerzitetu Pensilvanije, ali ih nije završio.

I dalje nije jasno šta je dovelo do njegovog ponašanja niti zašto je izabrao baš Tesla servisni centar kao metu. Istražitelji ističu da se motiv tek treba utvrditi, dok slučaj i dalje izaziva brojna pitanja.

