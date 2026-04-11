Prema izveštajima tehnoloških medija kao što su MIT Technology Review i Wired, ideja je da se pomoću matičnih ćelija razviju kompleksni sistemi ljudskih organa, ali bez centralnog nervnog sistema, kako bi se izbegla svest i osećaj bola.

Ovi sistemi se u nekim izveštajima opisuju kao „bodyoids“ tj. biološke strukture koje bi imale funkcionalne organe, ali ne i mozak. Cilj je da se u budućnosti smanji zavisnost od donora i potencijalno reši globalni nedostatak organa za transplantaciju.

Etička dilema

Ideja se zasniva na naprednoj upotrebi matičnih ćelija i bioinženjeringa, gde se tkiva programiraju da rastu u određene organe, ali bez formiranja struktura odgovornih za svest, što je ključna tačka koja ovu tehnologiju odvaja od klasičnog kloniranja.

Međutim, iako se projekat uglavnom predstavlja kao medicinska inovacija, stručna javnost je duboko podeljena. Deo naučnika vidi potencijal u smanjenju patnje pacijenata koji čekaju transplantaciju, dok drugi upozoravaju na ozbiljna etička i pravna pitanja. Jedna od najvećih dilema jeste granica između biološkog alata i potencijalnog ljudskog života. Čak i ako takva tela nemaju mozak, ostaje pitanje da li se radi o pukim organima ili nečem što zahteva posebnu zaštitu.

Pominju se i rezervni sistemi za medicinske potrebe

Dodatnu kontroverzu izazivaju navodi da se u ranim fazama razmatraju i ekstremnije ideje, poput stvaranja kompleksnijih ljudskih struktura koje bi mogle služiti kao „rezervni sistemi“ za medicinske potrebe. Zbog toga su se u raspravu uključili i bioetičari, koji upozoravaju da bi ovakve tehnologije mogle otvoriti vrata zloupotrebama, posebno ako regulacija ne bude jasno definisana na globalnom nivou.

S druge strane, zagovornici ističu da medicina već decenijama koristi laboratorijski uzgojena tkiva i da je ovo samo logičan nastavak razvoja regenerativne medicine.

Ipak, ono što čini ovu temu posebno osetljivom jeste činjenica da tehnologija još uvek nije blizu praktične primene, ali se o njoj već ozbiljno raspravlja u naučnim i investicionim krugovima.

Razvoj funkcionalnih tela bez mozgova daleko od realnosti

Stručnjaci iz MIT Technology Review navode da je trenutno moguće razvijati samo ograničene modele tkiva i organa, dok je potpuni razvoj funkcionalnih „tela bez mozgova“ i dalje daleko od realnosti. Ipak, interesovanje investitora pokazuje da bi razvoj mogao ubrzati, što dodatno pojačava debatu između naučnog napretka i etičkih granica.

Ako bi se ovakva tehnologija ikada ostvarila, mogla bi potpuno promeniti medicinu, transplantaciju i način na koji posmatramo ljudsko telo, ali istovremeno, otvorila bi i jedno od najtežih pitanja moderne nauke o tome gde prestaje lečenje, a počinje stvaranje života u potpuno novom obliku.

Foto: Shuttesrstock

Cilj rešavanje nedostatka organa za transplantaciju

Projekat finansiraju i podržavaju pojedini investitori iz sveta tehnologije i dugovečnosti, uključujući poznatog milijardera Tim Drapera i fondove poput Immortal Dragons iz Singapura, koji ulažu u biotehnologije vezane za produženje života i regenerativnu medicinu.

Zanimljivo je da sama ideja nije delo jednog naučnika, već šireg tima istraživača iz oblasti genetike, matičnih ćelija i bioinženjeringa. Zapravo, R3 Bio otvoreno ističe da je njihov dugoročni cilj da se ovi sistemi koriste za testiranje lekova i potencijalno za rešavanje nedostatka organa za transplantaciju.

Ipak, projekat je i dalje u ranoj fazi i prema izveštajima, trenutno se govori o eksperimentima na životinjskim modelima (poput miševa i primata), dok je primena na „ljudske bodyoids“ još uvek daleka i neizvesna.

