Ilon Mask je ponovo izazvao pažnju javnosti izjavama o mogućnostima svoje kompanije The Boring Company. U diskusiji na mreži X, on je naveo da bi firma mogla da izgradi sistem tunela koji bi povezivao San Francisko i Los Anđeles po znatno nižoj ceni od postojećih velikih infrastrukturnih projekata. Ova izjava je odmah pokrenula nove rasprave o izvodljivosti takvih rešenja.

Prema njegovim rečima, takav sistem bi predstavljao tehnološki iskorak u odnosu na današnje brze železnice. Ova tvrdnja je usledila nakon rasprave o rastu troškova kalifornijskog projekta brze pruge. Kritičari, međutim, ističu da su slične najave već ranije davane bez konkretnih rezultata.

Kontroverze oko kalifornijske brze železnice

Projekat brze železnice u Kaliforniji, koji bi trebalo da poveže Los Anđeles i San Francisko, godinama se suočava sa kašnjenjima i značajnim povećanjem troškova. Procene ukazuju da bi ukupna cena mogla dostići i više od 100 milijardi dolara. Zbog toga je projekat često predmet političkih i stručnih rasprava.

Ovaj projekat je često predmet kritika zbog sporog napretka, dok je izgrađen samo deo planirane trase. Ipak, vlasti i dalje ističu da je reč o dugoročnom infrastrukturnom ulaganju. Zagovornici tvrde da će dugoročne koristi nadmašiti trenutne probleme.

Poređenje sa kineskom železnicom

U istom kontekstu često se pominje Kina, koja je u poslednjim decenijama izgradila jednu od najvećih mreža brzih železnica na svetu. Tamo su hiljade kilometara pruga izgrađene u relativno kratkom vremenskom periodu. Ovaj razvoj se često koristi kao primer efikasnog državnog planiranja.

Brzi vozovi u Kini dostižu vrlo visoke brzine i koriste se za masovni prevoz putnika. Ovaj kontrast se često koristi kao argument u raspravama o efikasnosti infrastrukturnih projekata u SAD. Poređenja između sistema dodatno podstiču debatu o različitim modelima razvoja.

The Boring Company i ideja Hyperloop-a

The Boring Company, koju je osnovao Ilon Mask, poznata je po ideji izgradnje podzemnih transportnih sistema. Jedan od najambicioznijih koncepata bio je takozvani Hyperloop, koji bi prevozio putnike u kapsulama kroz vakuumske tunele. Ideja je predstavljena kao potencijalno revolucionarna u transportu.

Iako je ideja predstavljena kao revolucionarna, projekat do sada nije ušao u fazu stvarne izgradnje tog sistema. Umesto toga, kompanija je realizovala ograničene tunele, uključujući projekat u Las Vegasu koji koristi vozila za prevoz putnika kroz kratke rute. Time je koncept ostao daleko od prvobitne vizije.

Realnost dosadašnjih rezultata i kritike

Prema dostupnim podacima, The Boring Company je do sada izgradila relativno mali broj kilometara tunela u poređenju sa velikim infrastrukturnim projektima širom sveta. Kompanija navodi da su troškovi po kilometru niži u odnosu na neke tradicionalne projekte. Ipak, razmere ostaju ograničene.

Ipak, kritičari ističu da takvi sistemi još uvek nisu dokazali svoju sposobnost da zamene masovne brze železnice. Zbog toga ostaje otvoreno pitanje da li bi predložene ideje mogle da dostignu nivo velikih postojećih transportnih mreža. Diskusija o tome se i dalje vodi među inženjerima i ekonomistima.

