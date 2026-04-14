Slušaj vest

Meta je najavila da razvija digitalnu kopiju svog osnivača i izvršnog direktora, Marka Zakerberga, kako bi zaposleni mogli da komuniciraju sa „šefom“ čak i kada on nije fizički prisutan. AI verzija Zakerberga biće obučena da imituje njegov ton, način govora i javna mišljenja o strategiji kompanije. Ideja je da se zaposleni osećaju bliže jednom od najmoćnijih ljudi Silikonske doline.

Zakerberg već ima iskustva sa digitalizovanim verzijama sebe. Još 2022. godine predstavio je avatar u svom „metaverzumu“, koji je kritikovano zbog grafičkog kvaliteta, što ga je nateralo da predstavi unapređenu verziju. Ipak, Meta je smanjila ambicije oko metaverzuma i sada se fokusira na razvoj AI 3D likova koji mogu voditi svakodnevne razgovore sa ljudima.

Foto: Shutterstock

Kako će AI Zakerberg funkcionisati

AI verzija Mark Zakerberga biće razvijena pomoću njegovih fotografija, glasa i javno dostupnih informacija. Cilj je da zaposleni dobiju osećaj prisutnosti i bolje razumevanje odluka menadžmenta. Meta veruje da bi ovakav model mogao da se proširi i na uticajne ličnosti i digitalne kreatore, čime bi se pojačala interakcija u digitalnoj ekonomiji.

Startap Synthesia, specijalizovan za realistične video avatare, ističe da upotreba AI menadžera više nije naučna fantastika. Realističan video i glas povećavaju angažovanost i efikasnost zaposlenih, jer informacije dolaze od „poznatog lica“. Meta računa da će AI pomoći i u pripremi direktora za sastanke sa velikim brojem osoblja, što je posebno važno u vreme reorganizacija i otpuštanja.

Foto: Shutterstock

Zakerberg i AI u svakodnevnom poslovanju

Zakerberg aktivno vodi kompaniju kroz implementaciju AI tehnologija, očekujući da će smanjenje složenosti i ubrzanje rada povećati produktivnost. On je naglasio da pojedinci u kompaniji dobijaju veću autonomiju, dok se timovi pojednostavljuju, što omogućava da se „više postigne“. AI sistemi, uključujući personalizovane „CEO agente“, već pomažu u pristupu informacijama i organizaciji sastanaka.

Meta takođe razvija napredne modele veštačke inteligencije poput Muse Spark-a, koji može da prepozna kalorije sa fotografije obroka, planira porodična putovanja i izvršava više zadataka istovremeno. Iako je pohvaljen zbog razumevanja jezika i vizuelnog sadržaja, model i dalje zaostaje u kodiranju i apstraktnom rezonovanju.

Foto: Shutterstock

Pravni izazovi i društvena odgovornost

Meta se suočila sa ozbiljnim pravnim izazovima. U Nju Meksiku je kompanija kažnjena sa 375 miliona dolara zbog obmanjivanja korisnika i omogućavanja štetnih sadržaja, uključujući seksualno eksploatisanje dece. U Kaliforniji je sud utvrdio da je Instagram namerno postao zavisnički, što je dovelo do povrede mladih korisnika.

Ove situacije dodatno podstiču regulatorna tela širom sveta da razmatraju ograničenja pristupa društvenim mrežama za decu. U Velikoj Britaniji se testiraju zabrane, policijski časovi i vremenska ograničenja aplikacija, a premijer Keir Starmer je posebno istakao problem „beskrajno skrolovanje“ koje je štetno po mlade.

Foto: Shutterstock

Budućnost digitalnih avatara

Razvoj AI avatara poput Zakerbergove verzije može postati model za buduće lidere i kreatore. Meta veruje da ovakvi digitalni predstavnici omogućavaju bržu komunikaciju i bolje povezivanje unutar kompanije, ali i šire u digitalnoj ekonomiji. Upotreba AI za unutrašnje menadžment interakcije može postati standard u velikim tehnološkim firmama.

Ipak, izazovi ostaju. Pravni, etički i psihološki aspekti korišćenja digitalnih avatara zahtevaju pažljivo upravljanje. Kompanije moraju balansati između efikasnosti i odgovornosti, kako bi tehnologija koristila ljudima, a ne da stvara dodatne rizike. Meta svojim eksperimentima daje uvid u to kako će veštačka inteligencija transformisati korporativnu kulturu u narednim godinama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.