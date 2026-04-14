Slušaj vest

Startap Smartsy iz Srbije obezbedio je investiciju od 500.000 evra za razvoj pametnih kućica za pse koje omogućavaju vlasnicima da svoje ljubimce ostave na bezbednom mestu dok obavljaju kupovinu. Kućice su povezane sa aplikacijom, pa vlasnici mogu da prate svoje pse u realnom vremenu.

Prve instalacije ovog rešenja planirane su za proleće u centru Beča, na nekoliko lokacija, što predstavlja prvi veći korak ka širenju van Srbije. Informacija je predstavljena u emisiji „2 Minuten 2 Millionen“ na austrijskom kanalu Puls 4, u formatu sličnom „Shark Tanku“, gde startapi predstavljaju svoje ideje investitorima.

Foto: smartsy

Investicija u emisiji nalik „Shark Tanku“

Smartsy tim je svoj proizvod predstavio pred investitorima i uspeo da obezbedi ulaganje od serijskog preduzetnika Aleksandera Šuca, koji je bio član žirija. Emisija je jedna od najgledanijih startap formata u Austriji i okuplja preduzetnike koji traže finansiranje za razvoj svojih ideja.

Osnivači startapa, Teodora Pećanac i Ivan Milikić, ističu da im je posebno značajno što je proizvod razvijen u Srbiji dobio pažnju na međunarodnoj televizijskoj platformi i investitorskoj sceni u Evropi.

Širenje ka Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj

Nakon investicije, plan je da se Smartsy kućice postave ispred prodavnica REWE grupe, konkretno BILLA objekata u Austriji. To bi trebalo da bude početna tačka za dalje širenje na tržišta Nemačke i Švajcarske.

Investicija, kako navode iz tima, ne predstavlja samo finansijsku podršku, već i ulazak iskusnog investitora u vlasničku strukturu, što bi trebalo da ubrza razvoj i širenje proizvoda na nova tržišta.

Foto: Shutterstock

Ideja nastala kroz testiranje u Beogradu

Prve verzije pametnih kućica za pse testirane su pre dve godine ispred prodavnice Univereksport na Novom Beogradu. Taj period služio je kao probna faza kako bi se videlo kako psi i njihovi vlasnici reaguju na korišćenje kućica i prateće aplikacije.

Tokom testiranja analizirano je kako se ljubimci ponašaju u prostoru i koliko je sistem praktičan za svakodnevnu upotrebu, što je pomoglo u daljem razvoju proizvoda pre izlaska na međunarodno tržište.

Foto: smartsy

Beč kao odskočna daska za „smart city“ razvoj

Osnivači ističu da je Beč jedan od vodećih evropskih „smart city“ centara, što ga čini važnom lokacijom za dalji razvoj i testiranje njihovog rešenja. Upravo zato se ulazak na to tržište vidi kao značajan korak za budući rast kompanije.

Plan je da se kroz prisustvo u Austriji ojača pozicija na evropskom tržištu i otvore vrata za dalju ekspanziju u segmentu pametnih urbanih rešenja za kućne ljubimce.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.