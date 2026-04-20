U trci za inovacijama koja sve više definiše globalno tržište električnih vozila, kineski proizvođači pomeraju granice onoga što automobil može da ponudi. Najnoviji primer dolazi od kompanije Seres, koja je patentirala neobično rešenje osmišljeno za maksimalnu udobnost putnika čak i tokom najdužih putovanja.

Toalet na dugme i glasovne komande

Kineski proizvođač automobila Seres dobio je patent za ono što naziva "toalet u vozilu", koji se izvlači ispod sedišta suvozača i omogućava korišćenje tokom vožnje. Prema dokumentaciji podnetoj 10. aprila u Kini, ova funkcija je osmišljena da "zadovolji potrebe korisnika tokom dugih putovanja, kampovanja ili boravka u automobilu".

Ipak, kompanija iz jugozapadnog grada Čongćinga još nije najavila konkretan model koji bi uključivao ovu opciju, pa ostaje neizvesno da li će ovaj koncept ikada zaživeti u serijskoj proizvodnji.

Napredna tehnologija i neobične funkcije

Patent otkriva da bi toalet mogao da se aktivira pritiskom na dugme ili glasovnom komandom. Sistem uključuje ventilator i izduvnu cev za uklanjanje neprijatnih mirisa, dok se otpad skladišti u rezervoaru koji se prazni ručno. Dodatno, ugrađeni rotirajući grejač isparava tečnost i suši čvrsti otpad.

Kada nije u upotrebi, toalet ostaje skriven ispod sedišta, čime se maksimalno koristi prostor bez dodatnog proširenja unutrašnjosti vozila. Ovakva inovacija uklapa se u širi trend kineskih električnih automobila, koji već nude funkcije poput masažnih sedišta, karaoke sistema i ugrađenih frižidera.

Tržište pod pritiskom konkurencije

Iako su toaleti u vozilima retkost i uglavnom se nalaze u autobusima za duge relacije, slični koncepti su postojali i ranije. Još pedesetih godina prošlog veka, specijalna verzija Rolls-Royce Silver Wraith modela imala je ugrađen televizor i toalet.

Seres i njegov brend Aito poznati su po električnim SUV modelima, a iako većinu vozila prodaju u Kini, prisutni su i na tržištima Evrope, Bliskog istoka i Afrike. Međutim, kinesko tržište električnih vozila postalo je prezasićeno, što je dovelo do agresivnog cenovnog rata i smanjenja profita.

Uprkos tome, Seres je među retkim kompanijama koje posluju profitabilno, zajedno sa gigantima poput BYD. Ipak, mnogi analitičari upozoravaju da veliki broj kineskih proizvođača električnih vozila rizikuje finansijski kolaps usled sve oštrije konkurencije.