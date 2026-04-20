Prema pisanju VICE, misteriozni prevarant iz Bugarske uspeo je da iskoristi slabosti sistema i potencijalno zaradi više od milion dolara, bez stvarne publike i bez pravih hitova.

Ono što ovu priču čini fascinantnom jeste činjenica da je sve funkcionisalo gotovo savršeno unutar pravila platforme.

Plejliste koje su “hakovale” sistem

Kako prenosi Music Business Worldwide, cela operacija vrtela se oko dve plej liste pod nazivima “Soulful Music” i “Music From the Heart”. Na prvi pogled, delovale su kao obične kolekcije lagane muzike, ali su zapravo bile sastavljene od kratkih, anonimnih pesama.

Ključ trik bio je u trajanju numera. Svaka pesma bila je nešto duža od 30 sekundi, što je minimalni prag da bi se preslušavanje računalo za isplatu. Time su prevaranti osigurali da svaki “klik” donosi novac, uz minimalan produkcijski trud.

Iako su plejliste imale relativno mali broj pratilaca, na primer “Soulful Music” oko 1.800, ipak su se pojavljivale visoko na internim listama popularnosti. To je bio prvi znak da nešto nije u redu.

Botovi, premium nalozi i novac

Objašnjenje za ovaj paradoks leži u načinu na koji su strimovi generisani. Pretpostavlja se da je ista osoba ili organizacija upravljala velikim brojem premium naloga koji su neprekidno puštali ove plejliste.

Ovakav pristup zahtevao je ulaganje, jer premium nalozi koštaju, ali su prihodi bili znatno veći. Prema procenama Music Business Worldwide, samo jedna plejlista mogla je da generiše oko 300.000 dolara mesečno.

Kako je šema trajala oko četiri meseca, ukupna zarada mogla je preći milion dolara. Zanimljivo je da ovakav model nije nužno bio direktno ilegalan, već je više predstavljao zloupotrebu sistema.

Reakcija industrije i Spotify-ja

Muzička industrija nije bila oduševljena. Diskografske kuće i umetnici ukazali su na to da ovakve šeme direktno oduzimaju deo prihoda legitimnim izvođačima.

Iz Spotify su poručili da ozbiljno shvataju manipulaciju i da već imaju sisteme za detekciju sumnjivih aktivnosti. Takođe su naglasili da kontinuirano ulažu u unapređenje tih mehanizama kako bi zaštitili autore i korisnike.

Ipak, ovaj slučaj pokazao je da čak i najveće platforme mogu biti nadmudrene.

Digitalna pljačka nove generacije

Cela priča zvuči kao scenario za film, ali umesto klasičnih pljačkaša, u glavnoj ulozi su tehnički potkovani pojedinci koji razumeju algoritme bolje od većine korisnika.

Ovo nije bila krađa u tradicionalnom smislu, već sofisticirana eksploatacija pravila sistema. Upravo zato izaziva toliko pažnje, jer postavlja pitanje koliko su digitalne platforme zaista otporne na manipulaciju.

U svetu gde broj pregleda znači novac, granica između uspeha i prevare nikada nije bila tanja.