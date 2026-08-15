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U vreme kada digitalna komunikacija kakvu danas poznajemo nije postojala, a internet bio tek daleka ideja koja se pominjala u naučnim krugovima, poslovni svet se oslanjao na spore i često nepouzdane metode prenosa informacija, pa je svaki dokument koji je morao da stigne na drugu lokaciju zahtevao vreme, organizaciju i fizički transport, zbog čega je pojava faks mašine doživljena kao tehnološki iskorak koji je potpuno promenio način rada kancelarija i institucija.

Faks mašina je omogućila da se papirni dokument skenira, pretvori u električni signal i pošalje preko telefonske linije na drugi uređaj koji ga je ponovo štampao u gotovo identičnom obliku, što je u to vreme delovalo gotovo kao magija, jer je ideja da se papir “preseli” kroz kablove i stigne na drugi kraj grada ili države bila revolucionarna za tadašnje poimanje tehnologije.

'80-ih i '90-ih bio "must have" u svim ustanovama

Tokom 80-ih i 90-ih godina, faks je postao standardna oprema u bankama, sudovima, državnim institucijama i velikim kompanijama, jer je omogućavao brzu razmenu ugovora, odluka i zvaničnih dopisa, pa je tako u mnogim poslovnim sredinama dokument koji stigne faksom imao gotovo istu težinu kao original, što govori koliko je poverenje u ovu tehnologiju tada bilo veliko. Dešavalo se da se ceo tok administracije zaustavi ako uređaj ne radi ili telefonska linija padne, jer bez njega nije bilo moguće brzo slanje ugovora, dopisa ili saglasnosti između institucija.

U tom periodu, kancelarije su često imale poseban broj telefonske linije rezervisan samo za faks, a karakterističan zvuk slanja i primanja dokumenata postao je deo svakodnevne atmosfere poslovnog sveta, koji je funkcionisao u ritmu koji je danas gotovo nezamisliv u eri instant poruka i digitalnih platformi.

Srbija na trećem mestu po broju radnih sati u Evropi Foto: Shutterstock

Policija hvatala osumnjičene pomoću faksa

Tokom 90-ih u Srbiji, policija je često koristila faks za hitno slanje opisa osumnjičenih i registarskih tablica vozila između stanica, jer nije postojao centralizovan digitalni sistem kao danas, pa se dešavalo da se u roku od nekoliko minuta nakon prijave krivičnog dela šalju “faks opisi” širom regiona, što je u praksi bio tadašnji ekvivalent današnjim elektronskim bazama podataka.

U praksi je to značilo da su policajci često bukvalno čekali pored faks uređaja da stigne nova stranica sa informacijama, a zatim bi je odmah prosleđivali dalje patrolama ili drugim službama, što je stvaralo svojevrsni lanac brzog ručnog informisanja koji je zavisio od telefonske linije i ispravnosti uređaja. Zanimljivo je da su se u nekim slučajevima čak i skice osumnjičenih ili fotografije slabijeg kvaliteta slale faksom, iako je rezolucija često bila loša i crno-bela, pa su policajci morali da se oslanjaju na opisne detalje umesto jasne slike, što je dodatno otežavalo identifikaciju, ali je ipak predstavljalo veliki napredak u odnosu na ranije periode kada su se informacije prenosile isključivo telefonom ili kuririma.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kvalitet prenosa zavisio od stabilnosti telefonske linije

Faks mašine su bile relativno jednostavne za korišćenje, ali su ipak zahtevale određenu disciplinu i pažnju, jer je svaki papir morao pravilno da se postavi, a kvalitet prenosa zavisio je od stabilnosti telefonske linije, pa su prekidi u vezi često značili da se ceo proces mora ponoviti ispočetka.

Iako je u svoje vreme predstavljala vrhunac brzine komunikacije, faks tehnologija je imala i brojna ograničenja, jer nije omogućavala uređivanje dokumenata, slanje velikih količina podataka ili jednostavno arhiviranje, pa su se svi poslati papiri morali fizički čuvati, što je vremenom postajalo sve nepraktičnije.

gomila papira Foto: Shutterstock

Faks je danas ili rezervna ili nepostojeća opcija

Sa pojavom elektronske pošte i kasnije cloud sistema za skladištenje i razmenu podataka, faks mašina je počela da gubi svoju ulogu, jer su nove tehnologije nudile mnogo veću brzinu, fleksibilnost i sigurnost, uz istovremeno smanjenje troškova i potrebe za papirom. U mnogim firmama prelazak sa faksa na digitalnu komunikaciju bio je postepen, ali neizbežan proces, u kojem su stari uređaji polako zamenjivani računarima i internet konekcijom, dok je faks ostajao samo kao rezervna opcija u slučaju kada digitalni sistemi nisu dostupni.

Danas se faks mašina retko viđa u svakodnevnom životu, ali i dalje opstaje u pojedinim državnim institucijama, pravnim sistemima i zdravstvenim ustanovama, gde se iz navike ili zakonskih razloga koristi kao dodatni kanal komunikacije, iako je njena uloga znatno smanjena.

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