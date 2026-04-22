Kraj plastike, ali ne i komplikacija: Kako eSIM otkriva nove probleme mobilnih mreža!
eSIM obećava jednostavno korišćenje mreže, ali u praksi operateri komplikuju aktivaciju i prenos broja između uređaja. Ideja je bila da fizičke kartice postanu prošlost, a da sve funkcioniše digitalno i trenutno, bez čekanja i bez plastike. Upravo tu nastaje razlika između vizije i svakodnevnog iskustva korisnika.
Međutim, umesto potpune slobode, korisnici su dobili sistem koji često zavisi od birokratije operatera. Umesto da stvari budu brže i jednostavnije, procesi su u nekim slučajevima postali još zahtevniji nego ranije. Paradoks je da digitalizacija ponekad donosi više koraka nego što ih je uklonila.
Revolucija koja je obećavala jednostavnost
eSIM tehnologija zamišljena je kao kraj klasičnih SIM kartica i svih ograničenja koje one nose. Ideja je bila da se korisnici povezuju na mrežu jednako lako kao na WiFi, bez fizičkog ubacivanja kartice i bez odlaska u poslovnicu. To bi u teoriji potpuno promenilo način na koji doživljavamo mobilnu povezanost.
U teoriji, to bi omogućilo brzu promenu operatera, lakše korišćenje roaming paketa i upravljanje više brojeva na jednom uređaju. Sve je delovalo kao logičan korak ka modernijem i fleksibilnijem mobilnom iskustvu. Ipak, realnost implementacije često zaostaje za tom jednostavnom vizijom.
Iskustvo zavisi od operatera
GSMA je definisala tehničke standarde za eSIM, ali njihova primena nije ujednačena. Svaki operater implementira sistem na svoj način, što dovodi do različitih pravila, procedura i ograničenja za korisnike. Zbog toga “digitalni standard” u praksi izgleda sve samo ne standardno.
Zbog toga se iskustvo značajno razlikuje od provajdera do provajdera. Ono što je kod jednog operatera brzo i jednostavno, kod drugog može zahtevati dodatne korake, verifikacije ili kontaktiranje podrške. Korisnik tako često ne bira tehnologiju, već nivo komplikacije koji dolazi uz nju.
Prenos broja i promena uređaja
Jedan od glavnih izazova eSIM-a javlja se prilikom promene telefona. Kod fizičke SIM kartice proces je bio jednostavan - kartica se izvadi i ubaci u novi uređaj, bez dodatnih procedura. Ta jednostavnost je bila teško nadmašiva upravo zato što nije zavisila od sistema.
Kod eSIM-a, prenos profila često zahteva dodatnu autentifikaciju i ponovno aktiviranje, što može biti posebno problematično ako stari uređaj nije dostupan. U tim situacijama korisnik zavisi od procedura operatera, a ne od same tehnologije. To pokazuje da “digitalno” ne znači automatski i “bez trenja”.
Bezbednost kao opravdanje, ali...
Deo komplikacija u eSIM sistemu postoji iz bezbednosnih razloga, kako bi se smanjio rizik od zloupotreba poput SIM swap napada. To je dovelo do dodatnih provera i zaštitnih koraka u procesu aktivacije. Bezbednost tako postaje ključni argument, ali i granica fleksibilnosti.
Ipak, rezultat je sistem koji često deluje zatvorenije nego što je očekivano. Umesto potpune fleksibilnosti, korisnik i dalje ostaje vezan za pravila operatera i njihove interne procedure. Balans između sigurnosti i slobode i dalje nije do kraja pronađen.
Tehnologija sa nedovršenim iskustvom
Suštinski, eSIM danas funkcioniše kao digitalna verzija stare logike, a ne kao potpuno nova platforma mobilne povezanosti. Umesto da ukloni barijere, u nekim slučajevima ih je samo premestio u digitalni oblik. To ga čini napretkom na papiru, ali ne uvek i u iskustvu.
Da bi eSIM ispunio svoje obećanje, potrebno je uvesti univerzalne i jednostavne procedure za aktivaciju i prenos profila između uređaja i operatera. Tek tada bi mogao postati ono što je prvobitno i zamišljen da bude - potpuno jednostavna i slobodna mobilna tehnologija.
Tek tada bi “digitalna SIM kartica” zaista značila kraj komplikacija, a ne njihovu novu
