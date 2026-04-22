Na polumaratonu održanom u Pekingu, scena je izgledala kao kadar iz budućnosti: desetine humanoidnih robota kineske proizvodnje kretalo se stazom sa zavidnom preciznošću i brzinom. Ono što je nekada bilo rezervisano za naučnu fantastiku sada je postalo stvarnost - roboti su ne samo učestvovali, već i nadmašili ljudske trkače, demonstrirajući impresivan tehnološki napredak.

Ovaj događaj nije bio samo sportski spektakl, već i snažna poruka o pravcu u kojem se razvija savremena tehnologija. Dok su posmatrači pratili trku, postajalo je jasno da granica između ljudskih sposobnosti i mašinske efikasnosti postaje sve tanja.

Od neuspeha do dominacije

Samo godinu dana ranije, ista trka bila je obeležena tehničkim problemima i razočaranjima. Većina robota tada nije uspela da završi stazu, a najbolji rezultat bio je znatno slabiji od ljudskog pobednika, što je ukazivalo na ograničenja tadašnje tehnologije.

Ovog puta slika je potpuno drugačija. Broj timova porastao je sa 20 na više od 100, a vodeći roboti ne samo da su završili trku bez problema, već su bili i brži od profesionalnih atletičara, ostavljajući ih iza sebe za više od deset minuta.

Autonomija kao ključ uspeha

Jedan od najznačajnijih pomaka ogleda se u nivou autonomije. Za razliku od prethodnog izdanja, gde su roboti uglavnom bili daljinski upravljani, ove godine gotovo polovina učesnika kretala se potpuno samostalno kroz zahtevnu stazu dugu 21 kilometar.

Kako bi se izbegli sudari, roboti i oko 12.000 ljudskih trkača kretali su se paralelnim rutama. Ovakva organizacija omogućila je jasno poređenje performansi i dodatno istakla napredak u oblasti navigacije i koordinacije pokreta.

Rekordi koji pomeraju granice

Pobednički robot, razvijen od strane brenda Honor, završio je trku za 50 minuta i 26 sekundi - rezultat koji nadmašuje čak i svetski rekord u polumaratonu. Sva tri mesta na pobedničkom postolju zauzeli su roboti iz istog tehnološkog ekosistema.

Prema rečima inženjera Du Sjaodija, razvoj ovog robota trajao je godinu dana. Njegove proporcije pažljivo su dizajnirane kako bi oponašale vrhunske ljudske trkače, dok je napredni sistem hlađenja, inspirisan tehnologijom pametnih telefona, omogućio stabilne performanse tokom cele trke.

Između inovacije i realnosti

Iako rezultati deluju impresivno, stručnjaci upozoravaju da je šira primena ovakvih robota još uvek u razvoju. Ipak, tehnologije testirane u ovakvim događajima imaju potencijal da unaprede industriju, posebno u oblastima gde su potrebni izdržljivost i preciznost.

Kina jasno pokazuje ambiciju da postane globalni lider u humanoidnoj robotici. Uz državnu podršku, investicije i promociju kroz popularne medije, razvoj se ubrzano nastavlja, dok javnost sa mešavinom oduševljenja i opreza posmatra dolazak nove tehnološke ere.

