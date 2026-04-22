Startap Mercor, osnovan 2023. godine od strane trojice tada vrlo mladih preduzetnika, brzo je prerastao u jednog od najbrže rastućih igrača u industriji treniranja veštačke inteligencije. Već u septembru 2025. godine dostigao je godišnji prihod od milijardu dolara, ali ubrzan rast doneo je i niz ozbiljnih unutrašnjih problema. Paralelno sa ekspanzijom, kompanija je morala da ubrzano širi tim i procese, što je dodatno opteretilo organizaciju.

Prema navodima više izvora, kompanija se istovremeno suočava sa slučajevima interne prevare, bezbednosnim propustima i izazovima u formiranju stabilne organizacione kulture, što je uobičajena slabost brzo rastućih tehnoloških firmi. Dodatno, deo bivših zaposlenih tvrdi da su problemi bili prisutni još u ranim fazama rasta, ali su postali vidljiviji tek sa velikim ulaskom kapitala.

Unutrašnje prevare i narušeno poverenje

Tokom internog sastanka sa zaposlenima, izvršni direktor Brendan Fudi istakao je slučaj prevare u kompaniji, nakon što je jedan zaposleni navodno zloupotrebio sredstva i odmah dobio otkaz. Iako detalji nisu javno objavljeni, incident je pokrenuo dodatne interne kontrole i reviziju finansijskih tokova.

Prema navodima bivših zaposlenih, sporni slučaj bio je povezan sa upravljanjem ključnim klijentima i isplatama eksternim saradnicima. Kompanija tvrdi da je sporni iznos vraćen i da incident nije izazvao štetu klijentima, ali je dodatno uzdrmao interno poverenje i otvorio pitanja nadzora.

Sporni klijent i finansijski tokovi

Bivši zaposleni navode da je slučaj bio vezan za rad sa velikim AI klijentom Anthropic, gde su podaci i zadaci za treniranje modela imali visoku vrednost. Takođe se pominje da su pojedini saradnici bili angažovani preko članova porodice, što je dodatno zakomplikovalo finansijsku strukturu.

Prema istim izvorima, nepravilnosti su otkrivene kada su interne i eksterne isplate počele da odstupaju od fakturisanih iznosa. Iako klijent nije bio obavešten u realnom vremenu, kasnija provera potvrdila je neslaganja u internim obračunima.

Brz rast i organizacioni pritisci

Od startapa sa manje od 40 zaposlenih, Mercor je u kratkom roku narastao na nekoliko stotina radnika i mrežu od desetina hiljada stručnjaka angažovanih na projektima obrade podataka za AI sisteme. Ovaj rast je doneo i snažan pritisak na menadžment da održava kvalitet uz brzinu isporuke.

Bivši zaposleni opisuju okruženje kao visoko kompetitivno, sa naglim promenama prioriteta i stalnim rokovima koji se često skraćuju. U takvom sistemu, stabilnost procesa je bila izazov jednako veliki kao i sama tehnologija.

Sumnje na spoljnu infiltraciju

Pored internih problema, Mercor se suočio i sa ozbiljnim bezbednosnim pitanjima. Više bivših zaposlenih navodi da su postojale sumnje da su u kompaniji radile osobe povezane sa Severnom Korejom, koristeći lažne identitete kako bi pristupile projektima. Ove tvrdnje su dodatno pojačale fokus na verifikaciju identiteta.

Navodno su takvi profili učestvovali u razvoju AI sistema za velike klijente, dok su interni timovi kasnije uočili nepravilnosti kroz sisteme za detekciju i verifikaciju identiteta. Kompanija je nakon toga pooštrila procedure i uvela dodatne bezbednosne mere, uključujući spoljne provere.

Kako su prevaranti prolazili intervjue

Jedan od opisanih problema bio je i proces intervjua na daljinu, gde su kandidati koristili lažne identitete i koordinaciju više osoba tokom video poziva. U nekim slučajevima primećeno je da se isti „kandidati“ pojavljuju iz različitih uglova ili prostorija.

Nakon tih otkrića, kompanija je počela da testira naprednije metode verifikacije i uvela saradnju sa specijalizovanim platformama za proveru identiteta. Ove promene su značajno smanjile broj sumnjivih prijava, ali problem nije potpuno nestao.

Kako je kompanija rasla, promenila se i interna struktura rada, sa povećanim očekivanjima i intenzivnim radnim tempom. Bivši zaposleni opisuju sistem u kojem su rokovi često nerealni, a prioriteti se menjaju gotovo svakodnevno.

U takvom okruženju, deo zaposlenih je napustio kompaniju zbog pritiska i promena u sistemu nagrađivanja. Uprkos tome, Mercor je nastavio da širi poslovanje i učvršćuje poziciju na tržištu AI podataka.

Struktura moći i unutrašnje transformacije

U poslednjem periodu došlo je i do promena u rukovodstvu i sistemu nagrađivanja. Novi modeli kompenzacije vezani su za učinak, dok su raniji sistemi provizija ukinuti, što je izazvalo različite reakcije među zaposlenima i talas nezadovoljstva kod dela timova.

Istovremeno, kompanija je nastavila da širi poslovanje i učvršćuje poziciju na tržištu AI podataka, gde konkurencija postaje sve oštrija, a klijenti brzo menjaju dobavljače u potrazi za efikasnijim rešenjima. U tom kontekstu, stabilnost organizacije postaje ključna za dugoročni opstanak.

