Osamdesetogodišnja žena iz SAD postala je žrtva ljubavne prevare koja joj je, kako kaže, promenila život iz korena. Ono što je počelo kao obična poruka na Facebooku pretvorilo se u vezu koja je trajala mesecima, ali nikada nije postojala u stvarnom svetu. Na kraju je ostala bez više od 80.000 dolara i sa osećajem da je sve bilo pažljivo isplanirana manipulacija.

Priča je dodatno potresna jer žrtva tvrdi da je u tom periodu bila usamljena i emotivno ranjiva. Upravo tu situaciju, kaže, druga strana je prepoznala i iskoristila. Danas opisuje ceo događaj kao kombinaciju lažnog identiteta, poverenja i sistematske prevare.

“Brajan” koji nikada nije postojao

Sve je počelo 2023. godine, nakon što je prodala kuću i ostala sa ušteđevinom od oko 70.000 dolara. Nedugo zatim na Facebooku je upoznala muškarca koji se predstavio kao “Brajan Patrik Kin”. Komunikacija je brzo postala intenzivna, a poruke sve emotivnije.

On joj je govorio da je voli, da želi zajednički život i da planira dolazak. Ona je poverovala da je konačno pronašla novu šansu za sreću nakon teškog životnog perioda. Danas kaže da je sve to bila pažljivo izgrađena iluzija koja je delovala potpuno stvarno.

Novac koji je odlazio kroz “hitne situacije”

Iako ga nikada nije lično upoznala, počela je da mu šalje novac. Uplate su stizale kroz poklon-kartice, bankovne transfere i gotovinu, a iznos je vremenom rastao. U jednom trenutku čak je prodala i kamionet svog pokojnog supruga.

Razlozi su uvek zvučali hitno i uverljivo - medicinski troškovi, pravni problemi ili putovanja. Ukupno je izgubila 80.572,75 dolara, što predstavlja gotovo svu njenu ušteđevinu. Kako kaže, svaka nova poruka donosila je novu “krizu” i novu potrebu za novcem.

Trenutak koji je sve razbio

U jednom trenutku spakovala je svoje stvari, verujući da je sve konačno postalo stvarno. U glavi joj je to bio početak novog života - susret koji će potvrditi da ljubav sa druge strane ekrana ipak postoji. Čekala je da se pojavi, ubeđena da dolazi po nju i da sve počinje iz početka. Međutim, on se nikada nije pojavio.

Taj trenutak je preokrenuo sve. Kaže da joj je u sekundi postalo jasno da ništa od toga nije bilo stvarno, već pažljivo izgrađena laž koja je trajala mesecima. Emocionalni udar bio je toliko snažan da je izgubila osećaj za sigurnost i realnost. U najtežem trenutku priznaje da je bila na ivici da sebi naudi, potpuno slomljena onim što je shvatila.

Istraga i surova realnost povraćaja novca

Slučaj je prijavljen šerifovoj kancelariji u okrugu Hamilton nakon intervencije porodice. Istražitelji navode da su ovakve sajber prevare sve češće, ali i izuzetno teške za dokazivanje. Najveći problem je što žrtve same dobrovoljno šalju novac.

Prevaranti, objašnjavaju stručnjaci, često koriste lažne identitete i deluju iz drugih zemalja. To gotovo potpuno onemogućava njihovo lociranje i procesuiranje. Zbog toga je povraćaj novca u većini slučajeva praktično nerealan.

Obrasci koji se ponavljaju

Vlasti upozoravaju da ovakve prevare imaju vrlo sličan obrazac ponašanja. Brzo izražavanje ljubavi, izbegavanje ličnog susreta i stalni zahtevi za novcem najčešći su znaci upozorenja. Posebno su rizični transferi preko poklon-kartica i “hitne situacije”.

Cilj prevaranata je da stvore emotivni pritisak i osećaj hitnosti. Najčešće biraju osobe koje su usamljene ili emocionalno ranjive. Kada se poverenje jednom uspostavi, granica između stvarnosti i manipulacije postaje vrlo tanka.

Posledice koje ostaju i nakon prevare

Žrtva kaže da finansijski gubitak nije bio najteži deo priče. Mnogo teže joj je pao emotivni slom i osećaj izdaje. Opisuje period nakon prevare kao jedan od najmračnijih u životu.

Ipak, uz pomoć porodice uspela je da dobije podršku i izađe iz najtežeg stanja. Danas govori javno kako bi upozorila druge da obrate pažnju na rane znakove. Njena poruka je jednostavna, ali oštra - u online svetu emocije bez opreza mogu imati vrlo stvarne posledice.

