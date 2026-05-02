Mladi Mark Zakerberg bio je poznat na kampusu Harvard kao izuzetno talentovan, ali i pomalo provokativan programer koji nije zazirao od toga da pomera granice, pa je upravo takav stav doveo do jednog od prvih skandala koji će kasnije postati deo tehnološke istorije.

Te noći 2003. godine, iz svoje studentske sobe, Zakerberg je odlučio da napravi nešto što će za samo nekoliko sati postati opsesija čitavog kampusa, vođen kombinacijom radoznalosti, programerskog samopouzdanja i želje da testira granice onoga što internet tada može da ponudi u zatvorenom univerzitetskom okruženju. Ideja je bila jednostavna, ali kontroverzna – napraviti sajt na kojem studenti ocenjuju jedni druge na osnovu fotografija.

Facemash kao preteča Facebook-a

Tako je nastao Facemash, projekat koji je Zakerberg napravio u rekordnom roku, koristeći fotografije koje je, prema dostupnim informacijama, preuzeo iz internih univerzitetskih baza bez dozvole, što je već tada otvorilo pitanje privatnosti koje će ga pratiti kroz celu karijeru.

Ono što mnogi ne znaju jeste da je sajt eksplodirao praktično preko noći, jer je u prvih nekoliko sati privukao stotine korisnika i generisao hiljade pregleda, što je za tadašnje vreme bilo ogromno opterećenje za univerzitetsku mrežu. Sistem je navodno bio toliko preopterećen da su pojedini delovi mreže počeli da usporavaju, što je dodatno skrenulo pažnju administracije.

Neprimereni komentari o studentkinjama

Pikanterija koja se često pominje jeste da je Zakerberg tokom izrade sajta na svom blogu ostavljao komentare u kojima je, pomalo cinično, pisao o studentima i njihovom izgledu, što je dodatno izazvalo bes kada je cela priča otkrivena.

U beleškama i porukama iz tog perioda, Mark Zakerberg je pisao prilično grubo i bez mnogo filtera i o studentkinjama, najčešće kroz komentare o fizičkom izgledu koji su bili svedeni na poređenja i ocenjivanje, što je kasnije izazvalo veliku kritiku jer je način na koji je opisivao devojke mnogima delovao uvredljivo i neprimereno, posebno jer su te iste fotografije kasnije korišćene na sajtu bez njihove dozvole.

Takođe, u tim beleškama se vidi i doza frustracije i želje da uzdrma sistem, jer je pominjao kako želi da napravi nešto što će privući pažnju i naterati ljude da reaguju, čak i ako to izazove negativne komentare. Upravo ti detalji su kasnije često citirani kao dokaz da su kontroverze oko privatnosti počele mnogo pre Facebooka.

Facemash ugašen za samo nekoliko dana

Reakcija univerziteta bila je brza i oštra, pa je Facemash ugašen za samo nekoliko dana, a Zakerberg se suočio sa disciplinskim postupkom zbog kršenja pravila i neovlašćenog pristupa podacima, uz mogućnost ozbiljnijih posledica po njegov status na fakultetu.

Iako je mogao da bude izbačen, slučaj je na kraju prošao bez najtežih sankcija, a zanimljivo je da je samo nekoliko meseci kasnije, već početkom 2004. godine, Zakerberg pokrenuo projekat koji će promeniti svet, Facebook, ali ovog puta sa drugačijim pristupom i jasnijom strukturom, iako ni tada nije izbegao kontroverze. Već na samom početku pojavile su se optužbe od strane braće Vinklvos da im je ukrao ideju, što je dovelo do višegodišnjih pravnih sporova. Ipak, Facebook je nastavio da raste neverovatnom brzinom.

