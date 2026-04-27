Godinama slušamo upozorenja da nam ekrani kvare san. Telefoni, televizori, laptopovi - svi navodno emituju previše plavog svetla koje remeti naš unutrašnji sat i sprečava nas da zaspimo. Ali najnovija istraživanja pokazuju da stvari nisu tako jednostavne.

Mit o plavom svetlu

Sve je počelo 2014. godine, kada je studija pokazala da čitanje na iPadu pre spavanja usporava lučenje melatonina i otežava san. Zaključak je bio da je krivac upravo plavo svetlo. Međutim, stručnjaci danas upozoravaju da je ta interpretacija bila previše pojednostavljena.

Profesor Džejmi Cajcer sa Stanforda objašnjava:

- Plavo svetlo zaista može da utiče na naš cirkadijalni ritam, ali količina svetla koju emituju telefoni jednostavno nije dovoljno jaka da napravi veliku razliku.

Drugim rečima, laboratorijski uslovi u kojima su ispitanici bili izloženi jakom plavom svetlu ne odražavaju realan život.

Koliko je zapravo snažno?

Studije pokazuju da svetlo sa ekrana može da odloži san za oko devet minuta – što nije zanemarljivo, ali svakako nije dramatično. Poređenja radi, 24 sata korišćenja digitalnih uređaja emituje manje plavog svetla nego jedan minut proveden napolju na suncu.

Dakle, problem nije u samim ekranima, već u načinu života. Ljudi danas provode ceo dan u zatvorenom prostoru, pod slabim veštačkim osvetljenjem, pa telo gubi osećaj razlike između dana i noći.

Šta zaista utiče na san?

Stručnjaci kažu da je ključ u dozi svetla tokom dana. Mnogo svetla ujutru i manje uveče – to je recept za bolji san. Čak i na oblačan dan, izlazak napolje donosi oko 10.000 luksa, dok prosečna dnevna soba ima jedva 100 luksa. Telefon, sa svojih 50–80 luksa, tu je zanemarljiv.

Još jedan faktor je sadržaj koji konzumiramo.

- Mnogo više od svetla, to je sadržaj na ekranima koji nas drži budnim – društvene mreže, mejlovi, video snimci, kaže Cajcer.

Eksperiment sa "plavom dijetom"

Novinar Tomas Džermen proveo je nedelje u ekstremnom eksperimentu: nosio je narandžaste naočare koje blokiraju plavo svetlo, gasio sve sijalice i osvetljavao stan svećama. Rezultat? San mu nije bio značajno bolji, ali je primetio da mu je rutina pomogla da ode u krevet ranije i da mu raspored spavanja postane dosledniji.

Zaključak je - plavo svetlo sa telefona nije glavni krivac za loš san. Mnogo važniji su: količina svetla tokom dana, smanjenje osvetljenja uveče, i sadržaj koji konzumiramo pre spavanja.

Dakle, ako želite bolji san, izađite napolje ujutru, smanjite svetla uveče i odložite telefon pre spavanja. Plavi filteri na ekranima mogu da posluže kao psihološki signal da je vreme za odmor, ali sami po sebi neće rešiti problem.