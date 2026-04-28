Na jednom od najprometnijih aerodroma u Japanu humanoidni roboti već preuzimaju transport prtljaga putnika. Japan Airlines i GMO Internet Group sprovode projekat na aerodromu Haneda u Tokiju, gde mašine umesto ljudi obavljaju fizički najzahtevnije zadatke.

Projekat je osmišljen kao dugoročna primena robotike u svakodnevnom funkcionisanju aerodroma, sa ciljem da se pokaže kako roboti mogu da postanu realna snaga u operacijama zemaljskog opsluživanja. U pozadini ove odluke nalazi se rast putovanja, ali i sve izraženiji problem nedostatka radnika u Japanu, gde starenje stanovništva već menja način na koji funkcionišu velike industrije.

Haneda kao laboratorija budućnosti

Aerodrom Haneda je postao svojevrsna laboratorija u kojoj se testira granica između ljudi i mašina. Humanoidni roboti su prvi put u Japanu uključeni u stvarne operacije zemaljskog opsluživanja, uključujući prenos prtljaga i logističke zadatke na pisti. Ovaj potez predstavlja korak dalje u automatizaciji jedne od najkompleksnijih industrija na svetu.

Projekat vode JAL jedinica za zemaljske operacije i GMO kompanija specijalizovana za veštačku inteligenciju. Njihova ideja je da se proveri koliko daleko robotika može da ode u okruženju koje ne prašta greške. Aerodrom nije laboratorija u klasičnom smislu - to je prostor gde svaki minut i svaki pokret imaju posledice.

Roboti nose - ljudi planiraju

Japan Airlines otvoreno navodi da je cilj rasterećenje zaposlenih od fizički najtežih poslova. Roboti preuzimaju nošenje, transport i rutinske zadatke, dok su ljudi fokusirani na bezbednost i kontrolu. Drugim rečima, mašine ne dolaze da zamene ljude, već da preuzmu ono što ih najviše iscrpljuje ili ne rade sa lakoćom.

Ipak, iza ove slike stoji realan problem - nedostatak radne snage koji postaje sve izraženiji. Aerodromi su već visoko automatizovani, ali „nevidljivi“ deo posla i dalje zavisi od ljudi. Upravo tu roboti preuzimaju ulogu koja menja ravnotežu celog sistema.

Kina u pozadini aerodromske revolucije

Zanimljiv detalj ovog projekta je da se koriste humanoidni roboti proizvedeni u Kini, koji trenutno mogu da rade bez prekida samo dva do tri sata. Iako deluje ograničeno, upravo to predstavlja ključni deo primene u realnim uslovima aerodroma. Njihovo ponašanje u dinamičnom okruženju pomaže da se preciznije proceni koliko su spremni za širu upotrebu.

Planovi idu i dalje od prtljaga. Razmatra se da roboti preuzmu i čišćenje avionskih kabina i druge operativne zadatke. Time aerodrom postaje novi tip sistema, gde se granica između automatizacije i ljudskog rada postepeno briše. Ovakav pristup mogao bi da postavi nove standarde za aerodromske operacije u budućnosti.

Tiha revolucija koja menja način letenja

Iza ove primene robotike krije se mnogo veća priča - kako svet avijacije odgovara na demografske promene i rastuće zahteve putovanja. Japan, kao jedno od najstarijih društava na svetu, već sada traži načine da održi kompleksne sisteme bez dovoljnog broja radnika.

Ako se ovakav model pokaže uspešnim, Haneda bi mogla da postane primer za aerodrome širom sveta. Ne kao futuristička vizija, već kao realan dokaz da roboti postaju deo svakodnevne infrastrukture globalnog putovanja. A to znači da se način na koji letimo već menja - na pisti, između kofera i humanoidnih mašina.

