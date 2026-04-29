Američki umetnik Majk Vinkelman, poznat kao Beeple, u Novoj nacionalnoj galeriji predstavlja instalaciju koja briše granicu između umetnosti i tehnologije. Njegov rad „Obične životinje“ prikazuje pse-robote koji ne samo da se kreću kroz prostor, već i aktivno učestvuju u njegovom tumačenju kroz veštačku inteligenciju. Ova postavka odmah izaziva nelagodu jer posetilac više nije samo posmatrač, već deo sistema koji se analizira.

U prostoru galerije, roboti snimaju okolinu i zatim generišu vizuelne interpretacije sveta oko sebe, ali ne neutralno - već kroz prizmu ličnosti koje predstavljaju. Time umetnik postavlja pitanje: da li i mi danas gledamo svet direktno ili kroz filtere koje neko drugi kontroliše? Upravo ta ideja čini instalaciju snažnom i uznemirujuće relevantnom.

Lica milijardera na telima mašina

Psi-roboti nose hiperrealistične silikonske maske inspirisane poznatim ličnostima kao što su Ilon Mask, Mark Zakerberg i Džef Bezos. Uz njih se pojavljuju i umetničke figure poput Endi Varhol i Pablo Pikaso, čime se stvara sudar sveta tehnologije i istorije umetnosti. Ova kombinacija deluje istovremeno fascinantno i pomalo uznemirujuće.

Kada roboti počnu da „gledaju“ i stvaraju slike, rezultat nije objektivna stvarnost već interpretacija oblikovana karakterom figure čiju glavu nose. Time instalacija direktno ukazuje na to koliko percepcija može biti manipulativna kada prolazi kroz određeni sistem ili ličnost. Poruka je jasna, ali i neprijatna: možda ni naša svakodnevna realnost više nije potpuno naša.

Algoritmi kao novi umetnici sveta

Organizatori izložbe naglašavaju da rad istražuje način na koji algoritmi i tehnološke platforme oblikuju naš pogled na svet. Nekada su umetnici bili ti koji su definisali kako vidimo realnost, ali danas tu ulogu sve više preuzimaju digitalni sistemi i kompanije. Ova promena se dešava tiho, ali ima ogroman uticaj.

Beeple otvoreno upozorava da se moć koncentrisala u rukama malog broja ljudi koji kontrolišu te sisteme. Za razliku od političkih procesa, promene u algoritmima mogu se desiti preko noći, bez javne rasprave i bez kontrole institucija. Upravo ta brzina i nevidljivost čine ovu moć posebno zabrinjavajućom.

Nova realnost tehnologije

Umetnik ističe da tehnološki lideri ne moraju da prolaze kroz političke institucije kako bi uticali na svet. Dovoljno je da promene algoritam i efekat je trenutan i globalan, bez potrebe za zakonima ili debatama. To stvara potpuno novu vrstu uticaja koja ne liči ni na jednu raniju formu moći.

Ova ideja daje dodatnu težinu celoj instalaciji jer roboti ne predstavljaju samo umetničke objekte, već simbol sistema koji već utiče na svakodnevni život milijardi ljudi. Posetioci se suočavaju sa pitanjem koje nema jednostavan odgovor: ko zapravo kontroliše ono što vidimo i mislimo?

Od NFT revolucije do galerijske kritike

Beeple je već ranije uzdrmao umetnički svet delom Everydays: The First 5000 Days, koje je prodato za više od 69 miliona dolara putem Christie's. Taj trenutak označio je prekretnicu u prihvatanju digitalne umetnosti i NFT tehnologije na globalnom nivou. Bio je to signal da se umetnost trajno menja.

Njegova nova instalacija ide korak dalje, ne fokusira se samo na tehnologiju kao alat, već kao silu koja oblikuje društvo. Izložba, koja je prvi put prikazana na Art Basel Miami Beach 2025, sada u Berlinu dobija još snažniji kontekst. Umesto divljenja tehnologiji, publika se suočava sa njenim posledicama - i pitanjem da li ih zaista razumemo.

