Njegov projekat “Blueprint” uključuje tim lekara, naprednu dijagnostiku i strogo kontrolisan način života, sve sa ciljem da se biološki sat vrati unazad.

Ali šta ako se suština takvog režima može svesti na nešto što može da priušti gotovo svako? Upravo to pitanje postavljeno je uz pomoć ChatGPT i rezultat je bio iznenađujuće jednostavan plan.

$20 verzija: minimalizam umesto miliona

Kada se uklone skupi eksperimenti i futuristički tretmani, ostaje nekoliko osnovnih principa koji imaju stvarni uticaj na zdravlje. AI je izdvojio tri ključne stavke koje čine “budget” verziju Džonsonovog režima:

Ekstra devičansko maslinovo ulje, bogato zdravim mastima i antioksidansima

Morska so, za elektrolite i hidrataciju

Kreatin, jedan od retkih dodataka ishrani sa jakom naučnom podrškom

Ukupni trošak je oko 20 dolara nedeljno, dramatično manje od Johnsonovog režima, ali zasnovano na istim osnovnim principima.

Fokus na ono što zaista pravi razliku

Umesto skupih analiza i tehnologije, AI se fokusirao na jednostavne navike koje imaju veliki efekat.

Jutarnja rutina uključuje čašu vode sa prstohvatom soli odmah nakon buđenja, izlaganje prirodnom svetlu u prvih 30 minuta i laganu fizičku aktivnost poput šetnje od 15 minuta.

Za razliku od Džonsonovih skupih uređaja poput specijalnih svetlosnih panela, ovde se koristi najdostupniji resurs, sunce.

Maslinovo ulje je zdravo, ali konzumiranje samo u čistom obliku ne donosi dodatne koristi i najbolje je koristiti ga u obrocima

Manje komplikacija, više doslednosti

Jedna od najvećih prednosti ove pojednostavljene rutine je njena održivost. Dok Johnson prati preko 100 biomarkera i ima tim stručnjaka, ova verzija se oslanja na doslednost i osnovne biološke principe.

Rezultat može biti smanjen stres, bolji fokus i osećaj spremnosti za dan, bez potrebe za laboratorijom ili ogromnim budžetom.

Da li je ovo zaista alternativa

Iako ova “budget Blueprint” verzija ne može da zameni sofisticirane medicinske intervencije, ona pokazuje važnu stvar. Veliki deo benefita dolazi iz osnovnih navika, a ne iz skupih tehnologija.

U eri u kojoj AI alati poput ChatGPT-a postaju sve dostupniji, moguće je prevesti kompleksne i skupe rutine u praktične, svakodnevne korake.

Nije luksuz

Priča o Brajanu Džonsonu možda deluje kao nešto iz budućnosti, ali njena pojednostavljena verzija pokazuje da dugovečnost ne mora biti luksuz. Uz prave prioritete kao što su hidratacija, kretanje i osnovni suplementi, moguće je napraviti realan i pristupačan plan za bolje zdravlje.

Možda nećete imati biološko telo dvadesetogodišnjaka, ali ćete imati nešto podjednako važno, rutinu koju zaista možete da pratite.