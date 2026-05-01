Naplaćuju 2 miliona godišnje da "ne starite" - ChatGPT napravio isti recept za 2.000 dinara
Njegov projekat “Blueprint” uključuje tim lekara, naprednu dijagnostiku i strogo kontrolisan način života, sve sa ciljem da se biološki sat vrati unazad.
Ali šta ako se suština takvog režima može svesti na nešto što može da priušti gotovo svako? Upravo to pitanje postavljeno je uz pomoć ChatGPT i rezultat je bio iznenađujuće jednostavan plan.
$20 verzija: minimalizam umesto miliona
Kada se uklone skupi eksperimenti i futuristički tretmani, ostaje nekoliko osnovnih principa koji imaju stvarni uticaj na zdravlje. AI je izdvojio tri ključne stavke koje čine “budget” verziju Džonsonovog režima:
- Ekstra devičansko maslinovo ulje, bogato zdravim mastima i antioksidansima
- Morska so, za elektrolite i hidrataciju
- Kreatin, jedan od retkih dodataka ishrani sa jakom naučnom podrškom
Ukupni trošak je oko 20 dolara nedeljno, dramatično manje od Johnsonovog režima, ali zasnovano na istim osnovnim principima.
Fokus na ono što zaista pravi razliku
Umesto skupih analiza i tehnologije, AI se fokusirao na jednostavne navike koje imaju veliki efekat.
Jutarnja rutina uključuje čašu vode sa prstohvatom soli odmah nakon buđenja, izlaganje prirodnom svetlu u prvih 30 minuta i laganu fizičku aktivnost poput šetnje od 15 minuta.
Za razliku od Džonsonovih skupih uređaja poput specijalnih svetlosnih panela, ovde se koristi najdostupniji resurs, sunce.
Manje komplikacija, više doslednosti
Jedna od najvećih prednosti ove pojednostavljene rutine je njena održivost. Dok Johnson prati preko 100 biomarkera i ima tim stručnjaka, ova verzija se oslanja na doslednost i osnovne biološke principe.
Rezultat može biti smanjen stres, bolji fokus i osećaj spremnosti za dan, bez potrebe za laboratorijom ili ogromnim budžetom.
Da li je ovo zaista alternativa
Iako ova “budget Blueprint” verzija ne može da zameni sofisticirane medicinske intervencije, ona pokazuje važnu stvar. Veliki deo benefita dolazi iz osnovnih navika, a ne iz skupih tehnologija.
U eri u kojoj AI alati poput ChatGPT-a postaju sve dostupniji, moguće je prevesti kompleksne i skupe rutine u praktične, svakodnevne korake.
Nije luksuz
Priča o Brajanu Džonsonu možda deluje kao nešto iz budućnosti, ali njena pojednostavljena verzija pokazuje da dugovečnost ne mora biti luksuz. Uz prave prioritete kao što su hidratacija, kretanje i osnovni suplementi, moguće je napraviti realan i pristupačan plan za bolje zdravlje.
Možda nećete imati biološko telo dvadesetogodišnjaka, ali ćete imati nešto podjednako važno, rutinu koju zaista možete da pratite.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.