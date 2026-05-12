Andean Međedović, kanadski državljanin poreklom iz Bosne i Hercegovine, našao se u centru međunarodne istrage zbog navodne krađe kriptovaluta vrednih oko 65 miliona dolara. Iako ga mnogi opisuju kao matematičkog genija, vlasti više država smatraju da je svoje znanje iskoristio za izvođenje jedne od najvećih prevara u svetu digitalnih valuta. Slučaj je privukao pažnju globalnih istražnih timova i kripto industrije.

Njegova životna priča godinama fascinira javnost. Srednju školu završio je sa samo 14 godina, dok je već sa 18 stekao zvanje magistra matematike. Porodica mu se nakon rata u Bosni i Hercegovini preselila u Kanadu, gde je brzo pokazao izuzetne sposobnosti koje su ga kasnije dovele u vrh sveta programiranja i kriptovaluta. Njegov rani akademski uspeh često se navodi kao ključni faktor njegovog kasnijeg puta.

Milionske prevare potresle kripto tržište

Međedović se dovodi u vezu sa napadima na platforme Indexed Finance i KyberSwap, sa kojih su između 2021. i 2023. godine nestali milioni dolara u digitalnoj imovini. Istražitelji tvrde da je iskoristio propuste u kodovima platformi kako bi došao do ogromnih suma novca. Ukupna šteta procenjuje se na desetine miliona dolara u različitim incidentima.

Posebnu pažnju privuklo je njegovo ponašanje nakon navodnih napada. Za razliku od većine hakera koji pokušavaju da ostanu potpuno anonimni, Međedović je navodno komunicirao sa kompanijama koje su bile meta napada, pa čak i javno ostavljao poruke tokom pregovora o vraćanju sredstava. Taj neobičan pristup dodatno je zbunio istražitelje širom sveta.

Tragovi koji su ga povezali sa hakovanjem

Prvi veliki incident sa kojim je povezan dogodio se 2021. godine, kada je iz platforme Indexed Finance nestalo oko 16 miliona dolara. Istražitelji su do njega došli preko korisničkog imena koje je koristio na internetu, a koje se pojavljivalo i na Vikipediji i tokom programerskih takmičenja. Digitalni tragovi postali su ključni deo istrage.

Ipak, uprkos sumnjama i digitalnim dokazima, vlasti dugo nisu imale dovoljno čvrste dokaze za njegovo hapšenje. Tek krajem 2021. godine sud u Ontariju izdao je nalog za njegovo privođenje, nakon čega je nestao iz javnosti i godinama uspevao da izbegne vlasti. Njegov nestanak pokrenuo je međunarodnu potragu.

Bekstvo, lažni identiteti i život u tajnosti

Početkom 2023. godine Međedović je u razgovoru za medije izjavio da se i dalje nalazi u bekstvu i da živi na neimenovanom ostrvu. Kasnije su istražitelji povezali nove transfere kriptovaluta sa novčanicima korišćenim tokom hakovanja platforme KyberSwap, što je dodatno proširilo istragu. Njegove izjave dodatno su podgrejale misteriju oko njegovog boravišta.

Kada je 2024. godine uhapšen u Beogradu po poternici Holandije, pred srpskim vlastima priznao je da je koristio lažna imena i pasoše tokom putovanja. Naveo je da je boravio u Dubaiju, Brazilu, Španiji i drugim državama, a otkrio je i da je u nekim hotelima koristio falsifikovane dokumente kako bi zaštitio svoju privatnost. Njegova putovanja pratila su se širom više kontinenata.

Srbija odbila izručenje Holandiji

Holandske vlasti tražile su njegovo izručenje zbog sumnje da je deo prevare izvršio iz hotelske sobe u Hagu koristeći lažni slovački pasoš. Prema navodima istrage, neposredno nakon hakovanja napustio je hotel iako je unapred platio duži boravak. Ovaj detalj bio je jedan od ključnih elemenata optužbe.

Posle 105 dana provedenih u pritvoru, Viši sud u Beogradu odbio je zahtev za ekstradiciju. Sud je zaključio da holandsko tužilaštvo nije pružilo dovoljno dokaza koji bi potvrdili njegovu umešanost, kao i da dela za koja se sumnjiči ne ispunjavaju uslove za izručenje prema domaćem zakonodavstvu. Odluka je izazvala različite reakcije u međunarodnoj javnosti.

Milioni, pregovori i pokušaj pomilovanja

Nakon puštanja na slobodu Međedoviću se ponovo izgubio svaki trag. Američke vlasti kasnije su navele da veruju kako se nalazi u Bosni i Hercegovini, dok su istražitelji otkrili i prepisku koja ukazuje da je pokušavao da pribavi dodatna dokumenta i državljanstvo druge države. Njegova lokacija ostaje nepoznata.

U međuvremenu, prema dokumentima američkog Ministarstva pravde, angažovao je lobističku firmu u Vašingtonu kako bi pokušao da obezbedi predsedničko pomilovanje od Donalda Trampa. Istovremeno, slučaj Andeana Međedovića ostaje jedna od najneobičnijih priča u svetu sajber kriminala i kriptovaluta. Istraga se i dalje vodi u više država.

