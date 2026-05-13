Veliku pažnju na društvenim mrežama izazvala je rasprava između korisnika platforme X i AI četbota Grok, koji je povezan sa kompanijom Ilona Maska. Povod za burne reakcije bila je Maskova objava u kojoj je izneo tvrdnju o povezanosti socijalizma i nacizma, što je ubrzo pokrenulo lavinu komentara.

Situacija je postala još zanimljivija kada je Grok javno odgovorio na raspravu i ponudio potpuno drugačije objašnjenje istorijskog konteksta. Umesto da podrži stav svog vlasnika, četbot je naveo argumente koji su osporili Maskovu interpretaciju događaja i političkih ideologija.

Rasprava o istoriji brzo se proširila internetom

Maskova objava oslanjala se na tumačenje naziva Nacionalsocijalističke nemačke radničke partije, što je česta tema političkih debata na internetu. Međutim, brojni korisnici podsetili su da istorijski događaji i politika nacističke Nemačke ne potvrđuju takvo pojednostavljeno poređenje.

Grok je u svojim odgovorima naglasio da je nacistički režim progonio socijaliste, komuniste i sindikalne organizacije, kao i da je ideologija tog sistema bila zasnovana na nacionalizmu i autoritarnoj kontroli, a ne na klasnoj jednakosti ili radničkom vlasništvu.

Korisnici pokušali da promene odgovor AI sistema

Nakon prvih odgovora Groka, pojedini korisnici pokušali su da navedu četbot da prizna određene elemente socijalizma unutar nacističkog sistema. Rasprava se pretvorila u svojevrsno nadmudrivanje sa veštačkom inteligencijom, koje je brzo privuklo veliku pažnju publike.

Ipak, četbot je ostao pri svom objašnjenju i ponovio da pojedine ekonomske mere nacističke Nemačke nisu predstavljale socijalizam u klasičnom smislu. Umesto toga, AI je naveo da su takve politike bile deo ratne ekonomije i sistema usmerenog ka jačanju države i kontrole društva.

Grok ponovo otvorio pitanje neutralnosti

Čitav slučaj pokrenuo je novu debatu o tome koliko sistemi veštačke inteligencije mogu biti nezavisni od stavova svojih kreatora. Mnogi korisnici bili su iznenađeni činjenicom da je četbot direktno kontrirao osobi povezanoj sa njegovim razvojem i javnim predstavljanjem.

Ovakve situacije sve češće pokazuju da AI alati nisu samo jednostavni sistemi za generisanje odgovora, već i platforme koje mogu uticati na način na koji se vode javne rasprave. Upravo zato raste interesovanje za pitanje kontrole, neutralnosti i pouzdanosti veštačke inteligencije.

Političke rasprave na mrežama postaju sve žešće

Nakon cele polemike, Mask je nastavio da deli objave koje povezuju savremenu levicu sa nacizmom, što je dodatno podstaklo sukobe mišljenja među korisnicima društvenih mreža. Diskusija je ubrzo prerasla prvobitnu temu i postala deo šire političke rasprave koja se vodi na internetu.

Istovremeno, brojni komentatori ocenili su da je upravo reakcija Groka postala glavna tema priče. Umesto same političke poruke, najveću pažnju privukla je činjenica da je AI sistem javno osporio narativ koji je plasirala jedna od najpoznatijih figura tehnološke industrije.

