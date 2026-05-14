Kineska tehnološka kompanija Unitree predstavila je novo robotsko odelo pod nazivom GD01, koje već privlači ogromnu pažnju ljubitelja robotike i futurističke tehnologije. Reč je o meha sistemu teškom oko 500 kilograma u koji operater može da uđe i upravlja njime iznutra, slično kao u naučnofantastičnim filmovima i anime serijama.

Iako dimenzijama ne podseća na ogromne borbene robote iz popularne fikcije, GD01 predstavlja ozbiljan tehnološki iskorak. Video demonstracije pokazale su kako robot stabilno hoda, koristi ruke za razbijanje prepreka i izvodi kompleksne pokrete koji su do sada uglavnom viđani samo u konceptima ili filmskoj produkciji.

Demonstracija snage i pokretljivosti

Tokom predstavljanja kompanija je objavila snimke na kojima GD01 ruši zid od cigala jednim udarcem i menja položaj tela dok se kreće po različitim terenima. Posebnu pažnju izazvao je način kretanja robota, koji izgleda neobično i podseća na kombinaciju ljudskog i životinjskog hoda.

Za razliku od ranijih pokušaja razvoja sličnih sistema, koji su uglavnom funkcionisali kao statične mašine ili ograničeni prototipi, novi model kompanije Unitree pokazuje znatno veću funkcionalnost. Upravo ta pokretljivost i stabilnost izdvojili su GD01 kao jedan od najambicioznijih projekata u oblasti humanoidne robotike.

Unitree nastavlja da pomera granice robotike

Kompanija Unitree već je poznata po humanoidnim robotima koji izvode akrobacije, sportske pokrete i različite zadatke u realnim uslovima. Njihovi raniji modeli privukli su pažnju javnosti zahvaljujući demonstracijama igranja košarke, izvođenja salta i preciznog kretanja u prostoru.

Sa novim meha odelom Unitree pokušava da se dodatno izdvoji na tržištu koje postaje sve konkurentnije. Tehnološke kompanije širom sveta ulažu ogromna sredstva u razvoj humanoidnih robota, ali malo njih je do sada prikazalo mašinu koju čovek može direktno da koristi kao produžetak sopstvenog tela.

Cena robota dostiže stotine hiljada dolara

GD01 nije namenjen širokom tržištu, barem za sada. Početna cena ovog robotskog sistema iznosi oko 650.000 dolara, što ga svrstava među najskuplje tehnološke proizvode iz oblasti robotike dostupne komercijalnim kupcima.

Pored visoke cene, kompanija je korisnicima uputila i posebno upozorenje. Iz Unitree-ja navode da vlasnici ne bi smeli da prave opasne modifikacije niti da koriste robota na način koji bi mogao da izazove povrede ili štetu, čime su jasno ukazali na potencijalne rizike ovako moćne mašine.

Meha roboti više nisu samo naučna fantastika

Godinama su funkcionalna robotska odela postojala uglavnom kao ideje iz filmova, video-igara i anime kulture. Većina dosadašnjih pokušaja u stvarnom svetu bila je ograničena na prototipe sa slabom pokretljivošću ili sisteme koji nisu mogli da funkcionišu kao pravo vozilo za jednog operatera.

Pojava modela GD01 pokazuje da se granica između naučne fantastike i stvarne tehnologije sve više briše. Iako je ova tehnologija još daleko od masovne upotrebe, razvoj ovakvih sistema otvara vrata potpuno novim mogućnostima u industriji, spasilačkim misijama i budućim oblicima interakcije čoveka i mašine.

