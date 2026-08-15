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U vreme sporog interneta i debelih CRT monitora, tehnologija još nije delovala pitomo i svakodnevno kao danas, nego pomalo misteriozno, kao da svaki uređaj krije neki tajni svet iza ekrana. Upravo zato su priče o čudnim kompjuterima, izgubljenim signalima i neobjašnjivim porukama tada zvučale mnogo jezivije nego danas.

Početkom dvehiljaditih mnogi su prvi put ostajali budni do kasno zbog interneta, čekajući da se uspostavi dial-up konekcija uz onaj prepoznatljivi zvuk krčanja i pištanja koji je zvučao kao kontakt sa drugom dimenzijom. Čim bi se konekcija uspostavila, svet je odjednom postajao mnogo veći, ali i mnogo čudniji, jer internet tada nije bio uredno sređen prostor sa aplikacijama i algoritmima, već digitalna džungla puna nepoznatih sajtova i bizarnih foruma. Ljudi su često završavali na stranicama za koje više nikada nisu uspeli da pronađu adresu, kao da su postojale samo te jedne noći.

Stari kompjuter Foto: Printscreen/Youtube

Računari koji se sami uključuju usred noći i ekrani koji zasvetle bez razloga

Posebnu nelagodu izazivali su stari chat servisi i IRC sobe u kojima nikada niste znali sa kim zapravo razgovarate, jer nije bilo fotografija, verifikacija ni pravih profila kakve danas poznajemo. Dovoljno je bilo da vam neko pošalje jednu čudnu poruku ili napiše da “zna gde živite” pa da momentalno isključite monitor i proverite da li su vrata zaključana.

Mnogi i danas pamte priče o računarima koji se sami uključuju usred noći, ekranima koji zasvetle bez razloga i zvučnicima iz kojih se čuje šuštanje čak i kada nema interneta. Naravno, gotovo sve to moglo je tehnički da se objasni, ali u dva ujutru, dok jedina svetlost dolazi sa monitora, racionalna objašnjenja deluju mnogo slabije nego tokom dana. Tehnologija je tada još uvek bila dovoljno nova da ljudi lako poveruju kako mašine “rade nešto svoje”.

Foto: AP

Legenda o ukletim fajlovima

Posebna urbana legenda bili su takozvani “ukleti fajlovi”, video-snimci ili slike koje su kružile internetom uz tvrdnje da ih ne treba otvarati posle ponoći ili da su povezani sa nestancima ljudi i čudnim događajima. Danas takve priče zvuče naivno, ali tada su se širile neverovatnom brzinom preko foruma, CD-ova i Bluetooth transfera među telefonima. Što je manje informacija postojalo o nečemu, to je delovalo strašnije.

U vreme MSN Messengera i ICQ-a mnogi su imali iskustvo da im se usred noći pojavi kontakt za koji su bili sigurni da je offline ili čak obrisan godinama ranije. Jedna poruka bez potpisa ili nasumičan niz slova bio je dovoljan da nastane čitava teorija među društvom narednih dana. Internet komunikacija tada nije bila stabilna i predvidiva kao danas, pa su greške sistema lako postajale male digitalne legende.

Foto: Shutterstock

Brojevi koji ne postoje

Još jezivije delovale su priče o “brojevima koji ne postoje”, odnosno telefonskim linijama ili radio-frekvencijama na kojima se navodno mogu čuti čudni razgovori, šifrovane poruke ili glasovi bez objašnjenja. Ljudi su satima sedeli uz stare radio-aparate pokušavajući da uhvate neobične signale, ubeđeni da negde iza šuma postoji nešto skriveno.

Prve web kamere donele su potpuno novu vrstu nelagode jer su ljudi po prvi put imali osećaj da ih računar možda posmatra čak i kada oni njega ne koriste. Dovoljno je bilo da lampica na kameri kratko zasvetli pa da se internetom odmah proširi priča o hakovanju, tajnim programima i “ljudima koji gledaju kroz ekran”.

Foto: Shutterstock

Imali smo osećaj da internet krije mnogo više

Možda najveću misteriju tog vremena ipak nisu činili sami uređaji nego osećaj da internet krije mnogo više nego što običan korisnik može da vidi. Svako je znao nekoga ko poznaje hakera, ima pristup skrivenim sajtovima ili je navodno video nešto zbog čega je odmah ugasio kompjuter.

Danas, kada algoritmi uređuju gotovo svaki deo online života, teško je objasniti koliko je rana digitalna era delovala divlje, nepredvidivo i pomalo opasno. Internet više nije misteriozno mesto puno neobjašnjivih uglova, nego uređeni sistem aplikacija i platformi koje uglavnom znaju sve o nama. A možda baš zato ljudi sa tolikom nostalgijom pamte vreme kada je običan zvuk modema usred noći mogao da zvuči kao početak neke male tehnološke misterije.

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