Sredinom 2014. godine, dugogodišnja asistentkinja Ilona Maska, Meri Bet Braun, odlučila je da zatraži povišicu nakon više od decenije intenzivnog rada. Tokom 12 godina rada bila je duboko uključena u organizaciju njegovog poslovnog i privatnog života, često radeći bez klasičnog radnog vremena.

Radila je na koordinaciji obaveza u kompanijama Tesla i SpaceX, putovala između gradova i preuzimala širok spektar zadataka, od rasporeda do komunikacije i organizacije svakodnevnih aktivnosti.

Vodila mnogo više od rasporeda

Prema navodima iz knjige novinara Ešlija Vensa, Braun je bila mnogo više od klasičnog asistenta. Opisivana je kao osoba koja je bila stalno prisutna uz Maska, upravljajući njegovim obavezama, komunikacijom i logističkim detaljima koji su omogućavali funkcionisanje njegovih kompanija.

U nekim opisima navodi se da je imala ulogu koja je spajala organizaciju rada, odnose sa javnošću i svakodnevno upravljanje vremenom. Zbog toga je u poslovnom okruženju smatrana ključnom osobom koja je držala mnoge procese pod kontrolom.

Predlog koji je promenio odnos između njih

Kada je zatražila povišicu, navodno je dobila neočekivan odgovor. Ilon Mask je predložio da uzme dvonedeljni odmor kako bi se procenilo koliko je njen rad zaista neophodan za funkcionisanje njegovih kompanija.

Tokom njenog odsustva, Mask je preuzeo deo njenih obaveza kako bi procenio uticaj njenog rada na svakodnevno poslovanje. Nakon tog perioda, donesena je odluka da se profesionalna saradnja ne nastavi na isti način kao ranije.

Odlazak posle 12 godina saradnje

Nakon povratka sa odmora, Braun je obaveštena da će saradnja biti završena u postojećem obliku. Prema navodima iz različitih izvora, ponuđena joj je alternativna pozicija, ali ona nije prihvatila novu ulogu.

Ovaj događaj je izazvao reakcije unutar kompanija Tesla i SpaceX, gde je mnoge iznenadio način na koji je dugogodišnja saradnja okončana nakon više od deset godina intenzivnog zajedničkog rada.

Rasprava o poverenju i vrednosti

Priča o ovom slučaju kasnije je postala predmet različitih interpretacija u javnosti. Jedni smatraju da je reč o pitanju profesionalne nezamenjivosti i procene vrednosti u kompaniji, dok drugi ističu ljudsku stranu odnosa i dugogodišnji doprinos koji je teško zanemariti.

Slučaj je često korišćen kao primer u raspravama o tome kako se vrednuje rad ključnih zaposlenih i gde se povlači granica između lojalnosti, učinka i poslovne odluke u velikim tehnološkim sistemima.

