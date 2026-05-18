Dr Ruža Ignatova, poznata kao “CryptoQueen”, optužena je za prevaru koja je navodno oštetila žrtve za više od 4,5 milijardi dolara. Nedavno su njeni milioni otkriveni u fiktivnim kompanijama na ostrvu Guernsey. Ova otkrića otvaraju put ka povraćaju dela sredstava oštećenima.

Ignjatova, bugarsko-nemačkog porekla, postala je poznata osnivanjem digitalne valute OneCoin. FBI je uvrstio njeno ime na listu najtraženijih, sa nagradom do 5 miliona dolara za informacije koje vode ka hapšenju. Njena nedavno otkrivena imovina uključuje luksuzne nekretnine u Londonu kupljene preko fiktivnih firmi.

Londonski penthaus i fiktivne firme

Dve nekretnine u Londonu, uključujući penthaus, kupljene su preko fiktivnih firmi na Gernziju. Ukupna prodajna vrednost iznosila je 11,4 miliona funti. Tu je novac, kako tvrde tužioci, potekao iz sredstava žrtava navodne prevare.

Karsten Novak, nemački javni tužilac zadužen za ekonomske prevare, objasnio je ITV Channelu da su sredstva korišćena za kupovinu ovih nekretnina. Njegov tim sada traži od guernsejske administracije da zapleni prihod od prodaje. Posle troškova i poreza, oko 8 miliona funti ostaje na poslovnom računu na ostrvu.

Sud na ostrvu Gernzi (Guernsey) u januaru 2026. naložio je konfiskaciju 8,59 miliona britanskih funti, odnosno novca dobijenog prodajom dve luksuzne nekretnine u londonskom Kensingtonu, uključujući i skupoceni penthaus koji je Ignatova kupila preko ofšor kompanija.

Ova sredstva bi trebalo da budu prebačena nemačkim vlastima, koje planiraju da ih iskoriste za obeštećenje dela žrtava prevare OneCoin.

Let do slobode

Ruža Ignjatova je godinama predstavljala kompaniju OneCoin kao "revolucionarnu kriptovalutu" koja će navodno nadmašiti Bitcoin. Održavala je glamurozne prezentacije pred hiljadama ljudi, obećavajući ogromnu zaradu svima koji kupe edukativne pakete i tokene. U stvarnosti, OneCoin nije imao pravi blockchain niti nezavisnu tehnologiju koja bi potvrdila da valuta zaista postoji. Novac novih članova korišćen je za isplatu provizija starijim članovima, po modelu klasične piramidalne prevare.

Prema američkim vlastima, kroz ovu šemu prikupljeno je više od 4 milijarde dolara od investitora širom sveta. Ljudi su ulagali životnu ušteđevinu verujući da kupuju budućnost digitalnog novca, dok je Ignjatova gradila luksuzan život i širila mrežu promotera po desetinama zemalja. Kada su istrage počele da se približavaju, 2017. godine ukrcala se na let iz Sofije za Atinu i od tada joj se gubi svaki trag, dok je FBI i dalje traži.

Potraga za “CryptoQueen” i njene taktike

Američki istražitelji veruju da Ignjatova putuje sa naoružanim čuvarima. Postoje i tvrdnje da je mogla da podvrgne plastičnim operacijama kako bi promenila izgled. Ona se godinama nije pojavila u javnosti, što otežava hapšenje. Njena sposobnost da ostane neuhvatljiva dodatno komplikuje međunarodnu istragu i praćenje njenih kretanja.

Istražitelji prate svaki trag i koordinišu aktivnosti sa međunarodnim partnerima. Ignjatova je jedna od najtraženijih osoba u svetu finansijskih prevara. Svaki napredak u istrazi šalje signal drugim prevarantima da međunarodne vlasti efikasno sarađuju u otkrivanju i kažnjavanju kriminalaca.

Ruža ostaje misterija

Poslednjih godina istraga se proširila na njene saradnike, od kojih su neki osuđeni ili su priznali krivicu, dok povremeno isplivavaju tvrdnje da je možda promenila identitet, da se krije pod zaštitom moćnih kontakata ili čak da više nije živa. Bez obzira na brojne teorije, zvanične potvrde o njenoj sudbini i dalje nema, što dodatno pojačava misteriju oko žene koja je milijarde dolara izvukla iz džepova investitora širom sveta.