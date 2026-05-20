Zaposleni u Meta kompaniji proteklih nedelja žive u neizvesnosti, dok čekaju da saznaju da li će biti deo talasa otkaza. Interni memo od 23. aprila najavio je smanjenje radne snage za oko 10 procenata od ukupno 78.000 zaposlenih, kao i zatvaranje oko 6.000 otvorenih radnih mesta, što je izazvalo ogromnu napetost među zaposlenima.

Ova situacija se opisuje kao svojevrsni “ruski rulet”, jer radnici ne znaju na osnovu kojih kriterijuma se pravi spisak za otkaze. Atmosfera u kompaniji je neizvesna, a zaposleni se svakodnevno pitaju da li će im karijera biti prekinuta već sledeće nedelje, što dodatno povećava stres i zabrinutost.

Haos na internim forumima

Na platformiTeamBlind, gde verifikovani zaposleni razmenjuju informacije, diskusija o nadolazećim otkazima je živa i neprekidna. Zaposleni pokušavaju da shvate da li će kriterijumi biti zasnovani na polugodišnjim ocenama, stažu, organizacionoj jedinici, politici ili nekim drugim logičkim filtrima.

Nema konsenzusa o tome ko je “siguran”, a sumnje variraju od onih koji su nedavno zaposleni do onih koji dugo ostaju na istom nivou. Ova neizvesnost dodatno otežava svakodnevni rad i komunikaciju unutar kompanije, dok se strah i teskoba šire među svim zaposlenima.

Janel Gale o neizvesnosti zaposlenih

Janel Gale, šefica ljudskih resursa u Meta, u internom pismu je priznala da je mesec dana neizvesnosti “neverovatno uznemirujuće” za zaposlene. Ovaj period čekanja predstavlja emotivni i profesionalni izazov, jer zaposleni nisu mogli da planiraju budućnost ili donose sigurnosne odluke.

Pored toga, ovaj talas otkaza je samo najnoviji u 2026. godini, nakon što je Meta u januaru otpustila oko 1.500 radnika iz sektora virtuelne realnosti u sklopu gašenja Reality Labs divizije, što dodatno povećava napetost i zabrinutost među preostalim zaposlenima.

Uticaj na tehnološki sektor i karijere

Otkazi u Meta dolaze u trenutku kada je tržište rada u tehnološkoj industriji jedno od najizazovnijih u poslednjim decenijama. Zaposleni se suočavaju s neizvesnom budućnošću i potrebom da razmišljaju o karijernim promenama ili prelasku u druge kompanije, što dodatno komplikuje situaciju u sektoru.

Iako neki preživeli zaposleni možda mogu pronaći nove prilike u konkurentskim firmama, neizvesnost i dalje ostaje, a mogućnost dodatnih otkaza kasnije u 2026. godini dodatno opterećuje zaposlene, koji pokušavaju da sačuvaju profesionalnu stabilnost i kontinuitet svojih karijera.

Nadolazeći izazovi i lične priče

Iako je većina pažnje fokusirana na profesionalne posledice, zaposleni takođe doživljavaju emotivni stres i anksioznost zbog neizvesnosti. Rasprave među radnicima pokazuju koliko je teško nositi se sa stalnim pritiskom i neznanjem o sopstvenoj budućnosti.

U ovakvom okruženju, čak i neobični poslovi poput privatnog spasioca na Zakerbergovom havajskom imanju postaju deo javne priče, dok se zaposleni suočavaju s realnošću da moraju razmišljati o svojoj karijeri i životnim odlukama u turbulentnom tehnološkom sektoru.