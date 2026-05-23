Slušaj vest

Ubisoft je predstavio svoj prvi eksperiment u kojem se generativna veštačka inteligencija koristi direktno u video-igri, što predstavlja naredni korak u razvoju interaktivnog gejminga i sistema koji se oslanjaju na AI ponašanje u realnom vremenu. Projekat je deo šire strategije kompanije da spoji klasičan dizajn igara sa novim GenAI tehnologijama koje mogu da utiču na likove, dijaloge i tok same igre.

U osnovi, ideja je da igra više ne bude potpuno unapred skriptovana, već da određeni elementi mogu da se prilagođavaju ponašanju igrača kroz AI sisteme koji analiziraju situaciju i reaguju dinamički. To znači da bi likovi u igri mogli da deluju prirodnije, da menjaju ponašanje i da stvaraju osećaj “živog sveta” u kojem se dešavaju nepredvidive interakcije.

Foto: Shutterstock

AI kao deo osnovne strukture gameplay-a

Kompanija Ubisoft već duže vreme razvija AI sisteme kroz svoje istraživačke timove, a ovaj projekat je nastavak eksperimenata sa pametnim NPC likovima koji mogu da komuniciraju i reaguju fleksibilnije nego u klasičnim igrama. Ovakav pristup se uklapa u trend u industriji gde se sve više pokušava da se smanji granica između skriptovanog i emergentnog gejmpleja.

Prema informacijama iz industrije, ovaj projekat nije još finalni proizvod već istraživački prototip, što znači da se koristi da se testira kako igrači reaguju na generativne sisteme i koliko takva tehnologija može da se uklopi u komercijalne igre. Poseban fokus je na tome da se AI ne koristi samo kao dodatak, već kao deo osnovne strukture gameplay-a.

Foto: Shutterstock

Veći stepen nepredvidivosti

U praksi, to bi moglo da znači da se u budućim igrama određene situacije neće odvijati uvek isto, već da će se menjati u zavisnosti od odluka igrača i konteksta koji AI sistem prepoznaje čime se dobija veći stepen nepredvidivosti, ali i kompleksniji razvoj igara koji zahteva balans između kreativnosti i kontrole.

Jedan od glavnih izazova ovakvih sistema je održavanje kvaliteta narativa, jer kada AI počne da generiše sadržaj u realnom vremenu, postoji rizik da priča izgubi strukturu ili doslednost. Zbog toga se u industriji i dalje insistira na tome da ljudi ostanu glavni kreatori priče, dok AI služi kao alat za proširenje mogućnosti.

Foto: Shutterstock

Upozorava se na gubitak kreativne kontrole

Ovakvi projekti se često povezuju i sa širim trendom u gejming industriji gde se koristi mašinsko učenje za optimizaciju razvoja igara, testiranje i ponašanje NPC likova. Cilj je da se ubrza produkcija, ali i da se stvore bogatiji i realističniji svetovi koji bolje reaguju na igrača.

Iako su reakcije javnosti podeljene, deo industrije vidi generativni AI kao sledeći veliki korak u evoluciji video-igara, dok drugi upozoravaju na gubitak kreativne kontrole i potencijalno preveliko oslanjanje na automatizovane sisteme. Baš zato se ovakvi projekti najčešće drže u fazi eksperimenta pre nego što postanu deo komercijalnih izdanja.

Ako se tehnologija pokaže uspešnom, buduće igre bi mogle da imaju NPC likove koji nisu striktno skriptovani, već koji se prilagođavaju igraču u realnom vremenu, što bi promenilo način na koji se igre doživljavaju. To bi značilo prelazak sa klasičnih priča na dinamične sisteme koji se delimično “pišu sami” tokom igranja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: